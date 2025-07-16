三大法人兩天買超454億元 台股登上2萬3千關、量價前5大一片漲聲

台股16日續由權王台積電（2330）領攻，AI相關的PCB、CCL等剽悍助陣，加上智慧眼鏡題材點火宏達電（2498）等強攻，推升大盤指數一度攀上23,106.43點；但近午緯創（3231）、鴻海（2317）、大量（3167）、金像電（2368）等電子要角賣壓增強，多空於23,000城門下激戰，終場大盤收漲206.96點，報23,042.9點，成交量放大至3,801.29億元，三大法人續買超239.53億元，兩天買超達454.26億元。

個股方面，台積電臨收前出現逾7千張大單敲定、股價拉上今日最高價1,130元作收，成交值較昨日降至348.18億元，但仍居台股之冠。另，玻纖廠富喬（1815）蟬聯人氣王以外，股價盤中、收盤分別創45.5元及44.5元歷史新高，成交值位列第五大。

統計三大法人16日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超138.44億元，投信買超23.1億元；自營商買超（合計）77.99億元，其中自營商（自行買賣）買超4.01億元、自營商（避險）買超73.98億元。

觀察今日成交值前5大個股，股價齊揚、AI概念股通包。依序為：台積電348.18億元，股價漲1.8%、收1,130元；欣興（3037）241.85億元，股價漲2.65%、收135.5元；世芯-KY（3661）163.92億元，股價漲6.82%、收3,600元；南電（8046）145.78億元，股價漲停、收173元；富喬136.57億元，股價漲6.97%、收44.5元。

觀察今日成交量前5大個股，股價全面收高、PCB族群占3檔。依序為：富喬成交312,810張，股價漲6.97%、收44.5元；欣興成交177,793張，股價漲2.65%、收135.5元；台新金（2887）成交113,364張，股價漲0.28%、收18.2元；元大台灣50（0050）成交90,171張，股價漲0.8%、收50.4元；南電成交86,898張，股價漲9.84%、收173元。

統計今日收盤漲停個股有17檔，當中成交量超過萬張的僅毅嘉（2402）、宏達電、南電、凱崴（5498）4檔。依序為：晶呈科技（4768）漲10%、收115.5元；毅嘉漲10%、收42.9元；東碩（3272）漲9.98%、收25.9元；夠麻吉（8472）漲9.97%、收41.35元；廣錠（6441）漲9.96%、收29.25元；九豪（6127）漲9.95%、收21.55元；光罩（2338）漲9.95%、收32.05元；宏達電漲9.93%、收41.5元；建達（6118）漲9.93%、收15.5元；立凱-KY（5227）漲9.92%、收27.15元；日電貿（3090）漲9.91%、收81元；宏捷科（8086）漲9.9%、收85.5元；竹陞科技（6739）漲9.9%、收422元；位速（3508）漲9.86%、收23.95元；南電漲9.84%、收173元；立衛（5344）漲9.73%、收14.1元；凱崴漲9.73%、收14.1元。