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台積電尾盤爆量 台股漲206點收復23000點大關

中央社／ 台北16日電

國安基金持續護盤，台股今天續揚，受半導體及電子零組件類股激勵，盤中飆漲逾270點，收復23000點信心關卡，最高達23106.43點，尾盤台積電超過7000張大單敲進，終場加權指數收在23042.9點，上漲206.96點，漲幅0.91%，成交值放大到新台幣3801.28億元。

電子類股指數收漲1.21%，扮演攻堅要角；金融類股指數漲0.41%，航運股上揚0.73%。傳產族群的觀光、營建、鋼鐵、塑膠走跌，終場分別下挫0.3%、0.26%、0.15%、0.11%。

電子權值股台積電終場漲20元或1.8%，收1130元；聯發科走揚1.08%，收在1410元；鴻海翻黑小跌0.31%，以162.5元作收。

由於ABF及BT載板出現材料荒，載板三雄南電、欣興、景碩今天持續帶量上揚，南電飆173元亮燈漲停，為去年8月以來新高；欣興漲2.65%，收135.5元；景碩走揚3.33%，收在102.5元。

千元以上高價股維持「18千金」，股王信驊盤中一路走跌，終場重挫6.54%，收4860元；股后世芯-KY有望受惠於中國半導體在地化趨勢，今天終場勁揚6.82%，收在3600元。

富邦投顧指出，美國核准輝達（NVIDIA）H20降規晶片可銷往中國，提振市場信心，台股價漲量增，短期均線、月線與季線同步上揚，線型架構有利大盤逐步走升。

台股 台積電

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