台股軋空收盤勁揚209點登上2萬3 台積電收高20元

台股16日收盤上漲206.96點，終場以22,042.9點作收，成交量3,801.28億元；台積電（2330）收盤價1,130元，上漲20元，漲幅1.8%。

今日為台指期結算，17日有台積電法說會，多頭開盤氣勢如虹，趁外資期貨空單逼近6萬口水準，企圖營造軋空，一路拉抬指數躍過23,000點關卡。

今日成交金額大且走高為：欣興（3037）、世芯-KY（3661）、南電（8046）、富喬（1815）、環宇-KY（4991）、京元電子（2449）、富世達（6805）、旺矽（6223）及萬潤（6187）；成交金額大且疲軟者則為：台燿（6274）、信驊（5274）、大量（3167）、華城（1519）、順達（3211）、AES-KY（6781）、金居（8358）、緯創（3231）及新盛力（4931）。

第一金投顧表示，法人卡位台積電周四法說會行情，NVIDIA恢復銷售H20降規版晶片給中國大陸，有利台廠AI供應鏈股價表現。財報季來臨，各公司將陸續公布半年報，須留意新台幣升值帶來的匯損，扣除匯率問題，本業是否獲利也是影響股價的關鍵。

選股挑各產業權值股、各產業龍頭、台幣升值受惠股為方向，聚焦AI伺服器、網通、散熱、CPO、BBU等產業，傳產關注重電、綠能、旅遊、金融等產業。留意布局時點，慎防漲多個股評價修正，操作嚴控資金持股水位，保持風險控管。