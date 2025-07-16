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AI 鏈需求火熱！富喬、欣興分奪量價王位 漲多賣壓悄悄現蹤

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美國晶片出口管制出現鬆動訊號，輝達（NVIDIA）H20晶片已獲美方批准可對中銷售，超微（AMD）也將重啟MI308晶片對陸出貨，激勵市場信心於台積電（2330）法說會前持續升溫。

AI伺服器相關供應鏈成為盤面資金焦點，ABF載板三雄南電（8046）漲停、欣興（3037）成交值居冠，景碩（3189）重返百元俱樂部，PCB材料族群富喬（1815）穩居人氣王、股價創新高，台玻（1802）同步放量走揚。但近12:30漲多賣壓轉強，南電漲停短暫遭打開後再度亮燈，但相關個股漲幅見收斂。

16日ABF載板三雄交投持續火熱，南電盤中攻上漲停173元，攀上近1年波段高位；欣興盤中成交量突破15萬張、股價觸及141.5元波段新高，成交值超越台積電，稱霸台股；景碩同步放量大漲，成功重返百元俱樂部。

法人指出，AI應用加速推進，帶動高階材料需求強勁，T-glass（超低熱膨脹係數玻璃纖維）供應持續吃緊。主要原料供應商日東紡（Nittobo）新產線最快2026年下半年投產前，市場恐持續供不應求，ABF載板報價與毛利率上修可期。

PCB材料端同步火熱，玻纖布大廠富喬人氣爆棚，午前成交量突破27萬張，穩居台股人氣王，股價觸及45.5元、再寫歷史新高；台玻亦放量走揚。法人指出，AI伺服器對玻纖布用量暴增，在缺貨壓力未解之下，富喬、台玻、建榮、德宏等玻纖布四大台廠可望同步受惠，營運前景看俏。

漲停 富喬 台積電

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