載板三雄猛攻！ABF+BT 報價齊揚 南電連飆兩根漲停、欣興景碩火力全開

在AI、高速運算（HPC）終端需求帶動下，ABF與BT載板價格同步上揚，搭配原料供應吃緊效應發酵，「載板三雄」南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）繼15日攜手漲停後，16日盤中再度強勢表態，股價飆升氣勢不墜，獲市場大力按讚。

南電今日盤中再度亮燈漲停至173元，波段自7月初110元啟動反彈以來，累計漲幅高達57.27%；欣興今日盤中最高衝上141.5元，漲幅超過6%；景碩也不遑多讓，盤中達105.5元，漲幅一度達5%以上，整體人氣熱度居高不下。

產業方面，ABF載板在AI伺服器、800G交換器、RTX50系列顯卡與雲端ASIC需求推升下，產能利用率已回升至約八成，顯示終端拉貨力道明顯回溫。法人指出，AI相關應用持續擴張，加上高階材料「T-glass玻璃纖維」出現短缺，主要供應商Nittobo新產線最快也要至2026年下半年才開出，將使ABF報價與毛利率具上修空間。

同時，BT載板供應也陷入緊張，日本三菱瓦斯化學（MGC）傳出交期遞延，日東紡與住友等玻纖材料大廠亦將於8月起全面調漲售價，法人估本季BT材料漲幅上看5%至20%。此外，漲價效應已蔓延至BGA封裝應用，相關封測廠商也開始對客戶進行價格調整，產業鏈全面進入報價重估循環。

南電具備ABF、BT與PCB完整產品線，並為輝達（NVDA）、博通（AVGO）、超微（AMD）、蘋果（AAPL）等大廠主要供應商。法人與投信近日積極加碼布局，南電已連八日獲得投信買超，獲主力資金火力加持。

整體而言，AI熱潮持續、原料供應吃緊、報價同步上調，「載板三雄」強勢點燃多頭引擎，成為台股資金追逐焦點，再次證明產業結構性轉機正全面發酵。