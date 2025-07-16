外資法說前連五買 ADR也創天價 台積電飆1130元波段高、市值重返29兆

台積電（2330）將在17日召開法說會，連日來好消息頻傳， 除受惠輝達H20將恢復在中國市場的銷售之外，周二台積電ADR收236.95美元， 創歷史新高，外資連續5個交易日買超，16日股價開高走高，一度衝達1,130元，為今年1月22日以來的波段高點， 市值增達29.3兆元。

台積電法說會將在17日登場，將公布第2季與上半年財報，及第3季展望；法人關注新台幣升值的影響；台積電6月合併營收2,637.09億元，月減17.7%，年增26.9%，為歷年同期新高， 表現符合預期；累計今年上半年營收1兆7,730.46億元，年增40%。

法人推估，受第2季新台幣兌美元匯率強升的影響，美元營收的財測應可達標， 但毛利率、營益率恐將下探財測低標；但受惠輝達最新GB300 AI晶片將陸續放量，加上蘋果新機iPhone 17系列新機備貨潮，兩大動能挹注下， 法人看好台積電第3季美元營收有望再創新高，將持續站穩300億美元之上，預估季增3%至7%，今年全年美元營收有望首度突破千億美元，再創新高。

外資在台積電法說會前提早卡位，15日買超9,925張， 連五買， 合計買超22,049張，不過投信則是賣超83張， 連七賣，出現土洋對做， 不過，投信的賣壓並不重。

輝達（NVIDIA）H20將恢復在中國市場的銷售，推升股價表現， 市場也看好台積電、鴻海（2317）、英業達（2356）、雙鴻（3324）等營運可望受惠，台積電ADR周二收盤創下新高，台積電16日以1,120元開高，盤中衝達1,130元， 為今年1月22日以來、近半年的波段高價，蓄勢朝歷史新高挺進中。