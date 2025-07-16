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半導體領軍 台股盤中漲270點反攻23000點

中央社／ 台北16日電

輝達（NVIDIA）H20降規晶片解禁可銷中，資金搶進半導體類股，加上電子零組件類股多檔漲停，台股今天盤中勁揚逾270點，突破23000點信心關卡，最高至23106.43點。

至11時10分左右，加權指數達到23054.22點，上漲218.28點，漲幅0.96%，成交值新台幣2161.74億元；電子類股指數漲1.24%，金融類股上揚0.15%。

權值股台積電盤中最高1130元，漲1.8%；聯發科漲1.43%，最高1415元。人工智慧（AI）類股廣達開高走高，盤中漲至276元，漲幅超過2%；台達電漲逾3%，盤中最高513元。

被動元件代理商日電貿與IC通路大廠文曄15日宣布換股合作，文曄以溢價21%增持日電貿，今天日電貿跳空直奔漲停81元；另外2檔電子零組件股毅嘉、南電也亮燈漲停，報42.9元、173元。

虛擬實境（VR）供應商宏達電預告將發表新品，今天吸引買盤進駐，開盤後約15分鐘攻上漲停41.5元。

機器人指標股所羅門盤中最高達134.5元，漲幅1.89%；新漢漲逾3%，佳能、廣明上揚超過1%。

漲停 文曄

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