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台股閃見19千金！台光電來敲門 世芯強攻、信驊卻失守5千關摜破月線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

受惠台積電（2330）法說前市場樂觀氛圍，台股16日盤中強勢攻上23,000點整數關卡，千金股族群同步普漲呼應。其中，CCL三雄之一的台光電（2383）盤中飆上1,005元，台股閃現「19千金」；股后世芯-KY（3661）強勢表態，盤中大漲逾半根停板，然而，股王信驊（5274）卻逆勢重挫，不僅失守5,000元整數關卡，更摜破月線，回防4,800元關，漲多拉回壓力浮現。

世芯-KY早盤強勢上攻至3,665元，改寫2月18日以來波段新高。美系外資最新報告指出，中國大陸在全球電動車市場具主導地位，並在政策力挺下快速推動電動化轉型，汽車半導體本地化趨勢明顯。其中，先進駕駛輔助系統（ADAS）逐步導入平價車款，有望帶動整體市場滲透率攀升。

外資分析，世芯具備車用AI晶片設計技術與客戶基礎，可望受惠於ADAS普及趨勢，因此維持「優於大盤」評等，目標價4,088元。法人看好其在高效能運算（HPC）與車用AI領域的雙軸成長動能，有助支撐股價續強。

反觀股王信驊，股價自4月低點2,275元一路攀升，7月10日曾衝上5,205元波段新高，波段漲幅達128%。近期美系外資更將目標價調高至6,100元，並於樂觀情境下預估上看7,000元；日系外資也將其列為AI受惠首選個股之一。

不過16日盤面高檔壓力浮現，信驊開低走低，一度重挫至4,810元，失守月線支撐。日系外資報告指出，輝達NVL72 AI伺服器第2季量產順利，並將於第3季末導入GB300架構，加上亞馬遜等雲端大客戶需求強勁，長期AI市場成長趨勢不變，信驊與台達電、緯穎並列首選，另包括鴻海、廣達、智邦、金像電、嘉澤等亦獲正面評價。

美系外資則強調，信驊作為輝達概念股之一，專攻AI伺服器遠端管理晶片（BMC），在特殊應用晶片（ASIC）與雲端半導體需求升溫下，長期成長動能仍具支撐。

CCL族群近期表現亮眼，材料股王台光電盤中強勢觸及1,005元，叩關千元俱樂部。公司日前公布第2季營收季增3.8%、年增45.6%，達成率達101.8%，動能強勁。法人指出，隨著Trainium2伺服器加單15%～20%，以及AI ASIC伺服器材料趨向高階與多層結構，有望帶動高毛利板材需求持續走高。

台光電日前表示，對旗下產品在AI、雲端運算、邊緣運算與低軌衛星等領域持續成長深具信心，預期全年營運動能穩健成長。

外資 AI

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