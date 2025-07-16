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台積電領漲再創波段高！野村法說前押寶 最新目標價升至1280元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台積電（2330）法說前夕於16日盤中創下波段新高達1,130元；外資野村證券出具最新報告看好，台積電後市受惠於N2製程需求強勁，以及在先進製程與封裝領域的領先優勢，維持對「買進」評等，最新目標價由1,170元上調至1,280元。

野村證券分析，台積電2026年N2製程的需求將是主要成長催化劑，預期Apple將在2026年全系列iPhone中全面採用N2製程，較2023年僅應用於Pro系列擴大許多，將貢獻台積電約4%晶圓營收。

資本支出方面，野村維持台積電2025年資本支出預估為400億美元，預期法說會將重申支出區間為380至420億美元，並進一步預估2026與2027年資本支出將分別達450億與500億美元，主要投入N2產能擴建；封裝領域方面，預期後段設備資本支出將轉向SoIC，並逐步為2029年CoPoS量產做準備。

獲利表現方面，儘管面臨匯率逆風，野村預估台積電第2季毛利率為57.5%，略低於上季但仍在公司指引範圍（57%至59%）內，第3季則略降至56%；2026至2027年毛利率預估為56.6%，即使考量海外擴產帶來的潛在稀釋效應，但整體上仍具支撐力。

另外，野村補充，N3製程毛利率可望回升至公司平均水準，而N2製程的初始定價具顯著優勢，推估N3跳升至N2的定價溢價約40%，高於歷代平均約20%，可望有效緩解成本壓力，成為中長線利多關鍵。

資本支出 台積電

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