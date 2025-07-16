2.3兆元現金股利秀登場！高殖利率+高成長標的具表現空間

近期美國總統川普陸續揭露各國對等關稅稅率，市場震盪加大。法人表示，8月1日前此事件影響應該就會告一段落，後續市場將再度聚焦大而美法案帶來的減稅正向效應，以及聯準會準備啟動降息，有利下半年行情逐漸升溫。

台中銀投信台股基金研究團隊表示，近期雖波動加劇，拉回至相對低點反而是進場機會，尤其布局高殖利率題材、同時具有高度成長標的，包括AI供應鏈、半導體產業等等，近期將享有多重題材優勢，預期後市仍有表現空間。

台中銀投信台股基金研究團隊指出，從高殖利率角度，去年台灣上市櫃公司獲利超過新台幣4兆元，配發現金股利可望達2.3兆元，可望吸引領息族資金入駐，而當除息過後一些避稅資金亦可望回流股市，持續推升這些高息股。

從高成長角度，台灣外銷訂單已呈現連續數月成長，創下歷年同期新高，主要由電子產品、資訊通訊等AI相關供應鏈表現最為亮眼，近期在AI指標股輝達持續創新高帶領下，相關供應鏈成長動能強勁，法人資金亦將持續推波助瀾，帶動股價表現。

法人表示，近期可能會因利空消息產生一些震盪，包括川普公布台灣對等關稅最終稅率、8月公布財報認列匯損等等，然而觀察各國對於公布關稅消息後股市震盪幅度較預期小，顯示市場已逐漸適應川普風格。

另外，匯損是一次性認列，且大型企業多有相關經驗應對，不影響中長期成長趨勢。建議投資人可把握震盪機會，精挑優質標的布局。