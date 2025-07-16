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換股合作獲漲聲！日電貿高掛紅燈、文曄也強攻

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

電子通路龍頭廠文曄科技（3036）與被動元件代理商日電貿（3090）於7月15日同步公告，雙方將透過換股方式深化策略合作。交易完成後，文曄對日電貿的持股比例由原本的14.58%大幅提升至36%，續為日電貿第一大股東，並預計取得一席董事席位；同時，日電貿對文曄的持股也提升至5%，成為其第四大股東。

此次換股結盟引發市場熱烈反應，16日雙方恢復交易後，日電貿股價跳空漲停鎖住81元，排隊買單高掛逾萬張，文曄股價則在回測5日線後強勢攻高逾3%，反映投資人對雙方協同效益的正面期待。

此次換股，每1股日電貿普通股換發0.668股文曄普通股，文曄相當於以約21%溢價增持日電貿，日電貿取得文曄股份則以約17%的折價進行。文曄指出，雙方代理產品線重疊度極低，藉由股權合作可整合上下游資源，擴大在被動元件市場的布局與供應能量。文曄也可進一步補強其在MLCC、電感、電容等領域的代理實力，強化通路服務深度。

日電貿方面則看好文曄在全球通路整合、後勤物流與客戶基礎方面的豐富經驗，有助於其開拓新市場並提升整體營運效率。雙方強調，此次合作維持各自獨立經營架構，目前無進一步合併計畫。

法人指出，文曄透過2024年收購Future Electronics後已躍居全球IC通路龍頭，此次再與國內被動元件通路龍頭日電貿策略聯盟，形成主動與被動元件通路的「雙輪驅動」，對未來營運與全球供應鏈整合可望有正面助益。

被動元件 文曄

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