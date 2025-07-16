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台積電 ADR 創高激勵現股開高！市值開盤重返29兆元 創5個月新高

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

台積電（2330）ADR 15日大漲3.6%，盤中最高來到237.77美元、收在236.95美元，雙雙刷新歷史紀錄，激勵16日現股早盤強勢開高，最高一度衝上1,125元，上漲15元，市值同步重返29兆元大關，創下逾5個月新高。

目前台積電報價為1,120元，根據總發行股數約259.33億股估算，市值約為29.04兆元。法人指出，ADR持續創高代表外資資金對台積電前景高度肯定，尤其是在AI、高效能運算（HPC）與先進製程布局深化下，股價評價獲得重估。

台積電預計將於17日召開第2季法人說明會，實體會議地點設於台北文華東方酒店，將公布2025年第2季財報與第3季營運展望。由於公司自7月7日起進入緘默期，目前尚未透露細節，市場聚焦明日能否釋出正向指引。

法人預估，受新台幣升值與2奈米初期量產良率調整影響，第2季獲利可能與首季持平或略降，毛利率區間亦由原先的58%下修至約55%。儘管短期壓力浮現，投資人對全年營運表現仍抱持樂觀看法，台積電是否能在法說會上進一步釋出AI晶片訂單、先進封裝能見度與美國擴產計畫進度，也將是關注焦點。

台積電 台幣升值 ADR

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