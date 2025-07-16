力拼台指期結算！台股早盤上漲逾140點 台積電開高10元

台股16日早盤上漲逾140點，開盤指數為22,967.51點。台積電（2330）開盤價1,120元，上漲10元。

群益投顧表示，大盤指數站穩各期均線，短線技術面有利多頭發揮，惟須遞增量能配合，才有持續漲升空間，否則仍以震盪為主。以盤面題材熱門標的為主，參考短期均線偏多操作因應。

操作題材可留意：

1.磷化銦鹹魚翻身，台磊晶廠大進補─AI軍備競賽方興未艾，過去主要應用在電信設備與特殊儀器的磷化銦，因符合AI高速傳輸需求變得炙手可熱；不過，今年2月中國大陸將磷化銦基板列入出口管制導致供應吃緊，相關磊晶跟著短缺掀起搶貨潮，聯亞（3081）、全新（2455）、IET-KY（4971）、環宇-KY（4991）營運受惠。

2.產品調漲箭在弦上，載板廠股價紅不讓─低熱膨脹係數（Low CTE）玻纖布供給持續短缺，全球玻纖材料大廠日東紡8月1日起將全面調漲旗下相關玻纖產品售價20%，下半年進入消費電子旺季，預期帶動BT載板本季漲價5-20%，而高階ABF載板也可望進入漲價循環，挹注載板廠營運表現。

周二（15日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,023.29點，下跌436.36點、跌幅0.98%；S&P500指數下跌0.4%；那斯達克指數上漲0.18%；費半指數上漲1.27%。台積電ADR漲3.62%，收在歷史新高236.95美元，較台北交易溢價近25%。

NVIDIA在該公司宣布恢復向中國大陸銷售 H20 AI 晶片的計畫後大漲4%。費城半導體指數上漲 1.3%至一年來最高，標普科技股也以同樣漲幅創下新高。超微（AMD）和AI伺服器大廠美超微電腦（Super Micro Computer）漲幅均超過 6.4%。

在聯準會（Fed）可能延後降息步調的疑慮之下推高美國公債殖利率，美國10年期公債殖利率上升0.06個百分點，至4.49%，為6月6日以來的最高水準。30年期公債殖利率自5月23日以來首度突破5%。

三大法人周二集中市場合計買超214.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超185.5億元，投信賣超4.5億元，自營商（自行買賣）賣超7億元，自營商（避險）買超40.7億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,712口至1,856口，其中外資淨空單減少4,521口至55,352口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,821口至3,536口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在22,500點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在21,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.14上升至1.31。VIX指數下降0.8至22。外資台指期買權淨金額-1.58億元 ; 賣權淨金額-0.25億元。整體選擇權籌碼面偏多。