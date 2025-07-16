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美債殖利率升到5%！專家剖析：市場估Fed會延後降息...恐年後才有動作

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
美債示意圖／美聯社
美債示意圖／美聯社

30年期公債殖利率再度觸及5%

昨晚美國債券市場震盪劇烈，30年期公債殖利率從六月來首次突破5%大關，來到5.02%！為什麼殖利率會上升？因為投資人認為：

通膨可能回來了

聯準會可能不急著降息

關稅

這次債市殖利率上升最主要的導火線，就是川普的關稅政策的不確定性。像是對加拿大課35%，對墨西哥與歐盟課30%等等，預計8月1日正式生效！

其他國家還在陸續公布中，不確定因素帶給市場更大的動盪。

CPI數據

最新CPI數據出爐：看起來和緩，但細節不妙。6月整體CPI年增2.7%，略高於預期的2.6%。

核心CPI（扣除食物與能源）增幅比預期低，但——關鍵來了：和關稅高度相關的類別如玩具、家具、家電、服飾，價格明顯上升。

→ 看來企業開始將進口成本轉嫁給消費者

→ 關稅效應，正在慢慢「滲透」到物價裡！

市場怎麼解讀？

原本大家預期9月聯準會會降息，但現在機率掉到約50%出頭。而現在通膨預期升溫，市場推測：Fed不會急著降息，甚至可能等到年底後才行動。

這幾天還會有生產者物價（PPI）數據公布，將再一次影響市場對通膨與Fed政策的判斷。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

降息 關稅 通膨 聯準會 美債 殖利率 川普 CPI

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