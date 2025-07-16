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美國政策風險的前提 選股挑三方向布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要股市指數過去五年平均年化股息殖利率。資料來源：Bloomberg
主要股市指數過去五年平均年化股息殖利率。資料來源：Bloomberg

市場投資人等待台灣對關稅最新稅率公布，展望後市，基於美國政策風險的前提，野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF （00980A）經理人游景德表示，三大選股方向：1、大者恆大；2、已在美國設廠較不受關稅影響；3、高度成長且規格升級型產業，看好AI績優族群，包含：先進製程半導體、AI伺服器的關鍵零組件（如散熱、網通、電源管理等），並也布局高殖利率股，以及較不受美元匯率波動的內需股。

只要政策面逐步穩定，下半年台股仍有機會挑戰年內高點甚至前高，第2季財報即將公布，短期波動或許難免，但在多空交錯之際，投資人更應關注長期趨勢向上的產業，因為資金終將回流結構性成長題材，AI相關族群仍是下半年布局主軸，逢回即是中長線布局良機。

野村投信表示，短線國際市場投資氣氛佳，目前台股已站上年線且季線向上翻揚，底部成形，短線震盪盤堅，布局操作可先留意AI伺服器供應鏈與相關零阻件股(BBU、散熱、機殼)、台積電（2330）概念股；面對美國川普政府重啟關稅政策與市場不確定性，投資人不妨將部分資金透過主動型ETF野村臺灣智慧優選主動式ETF做為介入台股成長動能的投資契機，主動式ETF可即時調整持股，以更大程度地尋求獲利契機；在市場震盪時，也能透過持股調整增添投組防禦力，還能兼享ETF的投資便利性。

游景德指出，回顧2018貿易戰及川普2.0政策推動供應鏈重組，台灣因垂直分工與美國大廠保持深度合作關係，在出貨量與平均單價（ASP）均大幅提升下，5-6月營收可望創下同期新高的好表現。此外，AI算力升溫推動液冷滲透率提升，在高功耗趨勢下，散熱模組成關鍵戰略零組件，台灣掌握全球約七成的散熱產業供應鏈，在冷板模組、快接頭、CDU等核心零組件上具備完整製程與材料整合能力，尤其是這類零組件技術門檻高、驗證周期長，台灣廠商站穩先機。

另一方面，AI推動頻寬與高速傳輸需求攀升，AI交換器成為資料中心升級關鍵，目前正處於技術升級的交會點，2025年AI交換器市場持續成長，但隨著北美四大CSP廠商皆已升級收發模組規格至800G，將帶動2026年800G出貨量，預計將帶來新一波成長動能。

游景德提到，另一個不可忽視的亮點是高息股，台股上市櫃公司2024年合計獲利超過4兆元，創歷史次高，發放現金股利超過2.3兆元，配發率近六成，優於鄰近亞股國家。7月為上市櫃公司除權息旺季，除息過後避稅資金將回流股市有望推升高股息個股。目前高股息股的殖利率、投資評價相對合理，另外，台股殖利率相對國際股市非常具有吸引力。目前基金三成聚焦高股息股票及高成長股，以高股息的息收優先、搭配資本利得機會，守中帶攻完整掌握台股長期報酬收益來源。

高股息 AI

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