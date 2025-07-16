快訊

你也是嗎？ChatGPT又全球大當機！網友氣炸：總是在上班壞掉

財經記者潛入詐騙LINE群 親身體驗假投顧周旋套路3部曲

周曉涵戀愛ing？「罪後真相」導演陳奕甫進出香閨爆過夜情

美股那指再創新高　投顧：台指期結算日防行情波動

中央社／ 台北16日電

美國總統川普宣布與印尼達成貿易協議，美股那斯達克指數收漲37.47點、再創新高。投顧分析，台股技術面強勢，但今天為台指期結算日，外資期貨空單仍高達5.5萬口，須提防行情波動及壓低結算，也須留意新台幣升值對企業第2季財報影響。

美股4大指數15日收盤漲跌互見，道瓊工業指數大跌436.36點或0.98%，收報44023.29點；標普500指數下挫24.80點或0.40%，收在6243.76點；那斯達克指數微幅上揚37.47點或0.18%，收20677.80點；費城半導體指數挺升71.89點或1.27%，收5718.61點。

因國安基金持續護盤，輝達（NVIDIA）H20降規晶片解禁可銷中國，台股15日揚升高檔震盪，終場加權指數上漲220.97點，收22835.94點，重返22800點，漲幅0.98%，成交值新台幣3097.85億元。自營商買超33.71億元，投信賣超4.3億元，外資及陸資買超183.46億元，三大法人合計買超212.87億元。

產業訊息部分，零組件廠毅嘉科技不畏新台幣升值影響，今年第2季稅後淨利2.08億元，創近年單季新高；上半年稅後淨利3.83億元，年增逾4成，每股盈餘1.26元。

被動元件代理商日電貿和電子元件通路商文曄15日共同宣布深化換股策略合作，股份交換完成後，日電貿將持有文曄5%股權，文曄將持有日電貿36%股權。2026年日電貿將改選董事，文曄將取得1席。

統一企業首度跨足專業寵物通路，子公司凱友投資公司董事會同意參與認購萬達寵物擬發行私募普通股494萬4733股，每股價格55.6元，總金額約2.75億元，將取得萬達寵物10%股權及1席董事。

新台幣 文曄

延伸閱讀

外資空單遭嘎爆？黃仁勳一句話點燃行情 網嗨喊：兩萬三今天見

文曄、日電貿換股合作

台指期 外資大減空單

輝達H20發功！台指期夜盤大漲 突破22,900點大關

相關新聞

力拼台指期結算！台股早盤上漲逾140點 台積電開高10元

台股16日早盤上漲逾140點，開盤指數為22,967.51點。台積電（2330）開盤價1,120元，上漲10元。

美債殖利率升到5%！專家剖析：市場估Fed會延後降息...恐年後才有動作

昨晚美國債券市場震盪劇烈，30年期公債殖利率從六月來首次突破5%大關，來到5.02%！為什麼殖利率會上升？因為投資人認為： 通膨可能回來了 聯準會可能不急著降息了

換股合作獲漲聲！日電貿高掛紅燈、文曄也強攻

電子通路龍頭廠文曄科技（3036）與被動元件代理商日電貿（3090）於7月15日同步公告，雙方將透過換股方式深化策略合作...

台積電 ADR 創高激勵現股開高！市值開盤重返29兆元 創5個月新高

台積電（2330）ADR 15日大漲3.6%，盤中最高來到237.77美元、收在236.95美元，雙雙刷新歷史紀錄，激勵...

美國政策風險的前提 選股挑三方向布局

市場投資人等待台灣對關稅最新稅率公布，展望後市，基於美國政策風險的前提，野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選...

國安基金退場時機 關稅拍板以後再說

國安基金宣布繼續護盤，國安基金操盤手、財政部次長阮清華昨（15）日表示，對等關稅出爐後，仍有很多變數，包括台美關稅協議、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。