美股那指再創新高　投顧：台指期結算日防行情波動

美國總統川普宣布與印尼達成貿易協議，美股那斯達克指數收漲37.47點、再創新高。投顧分析，台股技術面強勢，但今天為台指期結算日，外資期貨空單仍高達5.5萬口，須提防行情波動及壓低結算，也須留意新台幣升值對企業第2季財報影響。

美股4大指數15日收盤漲跌互見，道瓊工業指數大跌436.36點或0.98%，收報44023.29點；標普500指數下挫24.80點或0.40%，收在6243.76點；那斯達克指數微幅上揚37.47點或0.18%，收20677.80點；費城半導體指數挺升71.89點或1.27%，收5718.61點。

因國安基金持續護盤，輝達（NVIDIA）H20降規晶片解禁可銷中國，台股15日揚升高檔震盪，終場加權指數上漲220.97點，收22835.94點，重返22800點，漲幅0.98%，成交值新台幣3097.85億元。自營商買超33.71億元，投信賣超4.3億元，外資及陸資買超183.46億元，三大法人合計買超212.87億元。

產業訊息部分，零組件廠毅嘉科技不畏新台幣升值影響，今年第2季稅後淨利2.08億元，創近年單季新高；上半年稅後淨利3.83億元，年增逾4成，每股盈餘1.26元。

被動元件代理商日電貿和電子元件通路商文曄15日共同宣布深化換股策略合作，股份交換完成後，日電貿將持有文曄5%股權，文曄將持有日電貿36%股權。2026年日電貿將改選董事，文曄將取得1席。

統一企業首度跨足專業寵物通路，子公司凱友投資公司董事會同意參與認購萬達寵物擬發行私募普通股494萬4733股，每股價格55.6元，總金額約2.75億元，將取得萬達寵物10%股權及1席董事。