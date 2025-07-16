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台積電17日法說 市場看多

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台積電17日法說會，關稅及匯率成為兩大焦點。美聯社
台積電17日法說會，關稅及匯率成為兩大焦點。美聯社

台積電（2330）明（17）日法說會，關稅及匯率成為兩大焦點。少數外資法人之前調降台積電目標價，最低降到1,000元以下。不過，在法說會前夕，多家大型外資證券重申看多立場，維持或調高目標價，甚至建議投資人在法說會前搶進。

在主要外資法人中，目前以摩根士丹利證券（大摩）給台積電的目標價1,288元最高，預期台積電將受惠於AI需求旺盛，全年營收成長率有望高於預估，且目前市場期待偏低，因此建議投資人在法說前買進。

麥格理證券則於上周將台積電目標價調高14%，從1,125元上調到1,282元，著眼於AI超級循環加持，且台積電在2奈米製程技術的領先優勢不變，先進製程激勵營收強勁成長，有利緩和匯率及關稅衝擊。

花旗證券對台積電的目標價為1,280元，是基於2026-2027年的預估每股稅後純益（EPS），給予18倍本益比，看好台積電訂單能見度及獲利前景穩定，因此比同業更能因應全球經濟成長如果減弱。花旗更認為，台積電本身的40%年複合成長率目標趨於保守。

小摩給予台積電的目標為1,275元，基於2026年的預估EPS，給予20倍的本益比。小摩預估，台積電2026年以美元計算的營收成長率可望接近20%，受惠於AI需求強勁、2奈米需求優於預期、價格持續調漲等。

另外，高盛對台積電的目標價為1,210元，大和資本則為1,200元。高盛在本月初新加坡的路演中，與35名法人會面，發現這些海外投資人態度仍然謹慎，持股部位仍低，沒有充分參與過去數個月來的反彈行情。

法說會 台積電

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