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台股好消息 外資急回補…期現貨同加碼、電子股重返主流

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（15）日盤中傳出輝達H20銷中國大陸解禁利多，外資在期、現貨兩市緊急回補，推升台積電（2330）股價漲至1,110元，電子股重回主流，占大盤成交比重逾七成；加權指數開低走高，終場勁揚220點收22,835點，為四個多月高點，成交量3,198億元，重回3,000億元以上。

7月台指期將於今日結算，外資前日在期現貨市場都偏空操作，期貨淨空單更衝高至59,873口歷史新高，但外資昨日立場丕變，期現貨同步回補，在現貨市場買超185.5億元，為本月4日以來新高，期貨淨空單則大減4,521口，降至55,352口。另外，投信賣超4.5億元，連三賣累計36.4億元；自營商由賣轉買超33.7億元，三大法人合計買超214.7億元。

費城半導體指數14日收黑，加上台美關稅未定，台股早盤承壓，但在國安基金持續護盤下，指數於平盤之上狹幅震盪，盤中傳出輝達H20降規晶片將重新銷往中國大陸消息後，台積電領先湧出12,468張大單，股價從平盤1,095元拉高10元至1,105元，最高見到1,115元，終場漲15元收1,110元；加權指數跟著水漲船高，終場上漲220點，收22,835點，成交金額為3,198億元，比前一日高出13.6%。

在台積電等輝達概念股領軍下，電子股重回主流，占大盤成交比重達70.1%，遠高於前一日的61.6%。

就次族群來看，印刷電路板（PCB）族群表現最整齊，ABF載板三雄欣興、南電與景碩全面亮燈漲停，連帶嘉惠上游的玻纖布股走強；以類股來看，電子零組件類股指數大漲3.7%最強，其次是玻璃類股指數的3%。另台塑集團除息行情續強，是非電股焦點。

法人看好短線樂觀情緒有利推升台股。台新投顧副總經理黃文清指出，短線震盪偏多，台股有望挑戰23,000點。統一投顧董事長黎方國也認為，輝達利多，加上籌碼重新回到中實戶及外資手上，且過去十年7月美股都收紅，都有利台股短線多頭氣勢。

不過，黎方國及黃文清都提醒，台積電明日法說是重要指標，台美及半導體的關稅也仍未確定，都將影響後市，投資人不宜追高。

台股 台積電

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