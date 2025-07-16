國安基金退場時機 關稅拍板以後再說

國安基金宣布繼續護盤，國安基金操盤手、財政部次長阮清華昨（15）日表示，對等關稅出爐後，仍有很多變數，包括台美關稅協議、美國是否降息、地緣政治等，「大家決定再觀察，不差這一季」，退場時機要等對等關稅出來後再說，穩定了再討論退場。

至於國安基金績效，阮清華強調，國安基金目的是穩定股市，一向不以獲利為目的。他認為，當股市下跌時，大家都好像很害怕，希望投資人要學習懂得去分析國際大環境，了解產業狀況，以及國內外政經情勢，這樣就比較不會害怕，期待投資人有更大的信心，可以來跟著國安基金走。

對於接下來台股表現，他坦言「這個東西沒有人知道，只有神仙知道」。

阮清華昨日出席財政部統一發票盃路跑活動啟動記者會，外界關注國安基金14日會議決議不退場，持續護盤的決策過程。

阮清華表示，台美談判還在進行當中，談判團隊都非常有經驗，且非常有能力，會爭取國家最大利益。至於國安基金，他認為，退場時機要等對等關稅出來後再說，現在很難決定，會議上共識就是，目前股市雖然穩定，從6月22日開始超過22,000點已經滿長一段時間，但後面仍有許多變數。

他指出，包括台美對等關稅談判、美國是否要降息、地緣政治因素、國際經濟情勢變化，甚至包括對等關稅實施後是否會有後遺症、全球景氣是否衰退、美國經濟是否受到影響、會不會有通膨問題等，有非常多變數，所以大家決定要再觀察。