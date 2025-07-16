無戶籍國民 可開證券戶

7月以來台股大盤延續前月反彈走勢，加權指數已越過22,800點，越過4月2日川普宣布對等關稅時點位，目前來看，在90天期限到期前後，英國，越南皆已跟美國談好關稅協議，市場持續關注台美關稅協議結果。

2025-07-16 00:31