快訊

美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

無戶籍國民 可開證券戶

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所宣布，為落實普惠金融政策目標，增訂無戶籍國民開立證券帳戶，可檢附足資證明為無戶籍國民的「台灣地區居留證」、我國護照或其他足資證明具有我國國籍文件，及健保卡、駕照或學生證等其他具辨識力的身分證明文件，向證券商辦理開戶，自10月13日起正式上路。

證交所近期增訂無戶籍國民開立證券帳戶資格及應備文件相關規定，修正證交所「營業細則」第75條之1及「證券經紀商受託契約準則」第3條條文規定，因目前部分具中華民國國籍的無戶籍國民，因不具華僑身分證明文件且未持有本國身分證，不符合現行「華僑及外國人投資證券管理辦法」或「營業細則」第75條之1、第77條之4等規定，無法開立證券交易帳戶。

證交所指出，考量該類無戶籍國民雖非屬境內華僑，但身分屬本國自然人，應享有參與國內資本市場權利，規劃開放相關身分人士開立證券帳戶。

身分證 證交所 國民

延伸閱讀

證交所董事會決議通過 松川精密、振大環球及禾榮科技申請股票上市案

LOL／慶CFO破13年紀錄！中國信託證券送雞排珍奶、抽簽名隊服

推廣永續轉型 反應熱

上市公司6月營收3.6兆

相關新聞

台股好消息 外資急回補…期現貨同加碼、電子股重返主流

台股昨（15）日盤中傳出輝達H20銷中國大陸解禁利多，外資在期、現貨兩市緊急回補，推升台積電股價漲至1,110元，電子股...

台積電17日法說 市場看多

台積電明（17）日法說會，關稅及匯率成為兩大焦點。少數外資法人之前調降台積電目標價，最低降到1,000元以下。不過，在法...

國安基金退場時機 關稅拍板以後再說

國安基金宣布繼續護盤，國安基金操盤手、財政部次長阮清華昨（15）日表示，對等關稅出爐後，仍有很多變數，包括台美關稅協議、...

就市論勢／航空、銀行型金控 吸睛

7月以來台股大盤延續前月反彈走勢，加權指數已越過22,800點，越過4月2日川普宣布對等關稅時點位，目前來看，在90天期限到期前後，英國，越南皆已跟美國談好關稅協議，市場持續關注台美關稅協議結果。

無戶籍國民 可開證券戶

臺灣證券交易所宣布，為落實普惠金融政策目標，增訂無戶籍國民開立證券帳戶，可檢附足資證明為無戶籍國民的「台灣地區居留證」、...

iPhone 17出貨帶動台鏈 大摩看好6大台廠受惠、這檔個股列「首選」

摩根士丹利（大摩）證券指出，隨iPhone 17即將量產出貨，看好六大台廠受惠，包括台積電（2330）、鴻海（2317）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。