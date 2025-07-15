iPhone 17出貨帶動台鏈 大摩看好6大台廠受惠、這檔個股列「首選」

摩根士丹利（大摩）證券指出，隨iPhone 17即將量產出貨，看好六大台廠受惠，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、聯詠（3034）、台達電（2308）等，都給予「優於大盤」評級，其中台積電更列「首選」（Top Pick）標的，目標價看1,288元。

事實上，今年3月中旬時，大摩才因蘋果延遲推出Apple Intelligence，下調2025年iPhone出貨量至2.3億支，年減1%，4月二度下修至2.14億支。而以目前前三季的出貨量預估數1.41億支來看，換算第4季將出貨7,300萬餘支。

隨著下半年iPhone出貨逐季遞增，對應到台系供應鏈，包括台積電、鴻海、大立光、玉晶光、聯詠、台達電等大摩均相對看好，六檔個股都給予「優於大盤」評級，其中台積電更列「首選」標的，目標價看1,288元。

事實上，台積電預計於2025下半年開始量產2奈米製程，月產能今年將擴增至4至5萬片、2026年底達到9萬片規模。首位導入客戶為美商蘋果（Apple），預計今年第4季將用於Apple Silicon與自有雲端運算需求。

鴻海方面，大摩指出，儘管匯率不利於第2季財報，但雲端與網通業務可望隨GB200機架持續出貨而逐季成長，預料將成為下半年成長主力；而iPhone 17系列的推出亦有助攻效果，因此維持「優於大盤」評等、目標價200元。

此外，大摩看好Apple Intelligence與下半年新款iPhone的推出，將成為大立光的成長催化劑，帶動光學元件需求上升；除智慧機外，AR/AI智慧眼鏡與人形機器人業務長線估值具想像空間，因此評等「優於大盤」、目標價2,800元。