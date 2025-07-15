市場投資人熱議「這題材」 台光電、台燿成為買盤新寵

台股近來震盪盤堅，15日再攀本波反彈新高。觀察盤面上，銅箔基板族群的台光電（2383）、台燿（6274），由於包括AWS Trainium2伺服器加單等利多激勵，在法人買盤的追捧加持下，股價攀上歷史新高，成為市場關注的亮點。

銅箔基板族群近來成為市場投資人熱議的焦點，主因基本面的強勢表現，包括台光電、台燿等股價在市場多頭買盤的追捧下創高。台光電、台燿6月營收均改寫單月新猷，表現相當亮眼突出。

法人指出，台光電6月營收創高的主因，在於受惠AWS Trainium2伺服器需求帶動，使得該公司第2季營收達成率為101.8%。由於Trainium2 AI伺服器加單15-20%、ASIC AI伺服器採用多層暨高階材料趨勢下，台光電後市看俏。

台燿方面，則受惠伺服器與800G交換機需求升溫，使得6月營收表現搶眼。法人認為，隨台燿後市有機會切入AWS伺服器供應鏈，將嘉惠營運前景甚具想像空間，因而近來吸引多頭買盤積極卡位。

事實上，由於基本面利多紛呈，加上產業面的各項有利發展趨勢，使得內外資法人紛紛看好。如高盛、美銀、里昂等華爾街投行，均按讚台光電與台燿等銅箔基板廠，均給予「買進」、「優於大盤」、「強力看好」等正向評等。