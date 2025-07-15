台積電法說會前外資先卡位、連五天合計買超逾2.2萬張 但投信卻連七賣

台股15日收22,835.94點，上漲220.97點，台積電（2330）也飆高，收在1,110元，上漲15元，漲幅1.37%，統計三大法人買超212.87億元，其中外資買超183.47億元，統計外資買賣超個股發現，買超中信金（2891）21,134張最多，買超台積電9,925張，連五買，不過，投信則是連續7個交易日賣超台積電。

台積電法說會將在17日登場，將公布第2季與上半年財報，及第3季展望；法人關注新台幣升值的影響；台積電6月合併營收2,637.09億元，月減17.7%，年增26.9%，為歷年同期新高， 表現符合預期；累計今年上半年營收1兆7,730.46億元，年增40%。

法人推估，受第2季新台幣兌美元匯率強升的影響，美元營收的財測應可達標， 但毛利率、營益率恐將下探財測低標；但受惠輝達（NVIDIA）最新GB300 AI晶片將陸續放量，加上蘋果新機iPhone 17系列新機備貨潮，兩大動能挹注下，法人看好台積電第3季美元營收有望再創新高，將持續站穩300億美元之上，預估季增3%至7%，今年全年美元營收有望首度突破千億美元，再創新高。

台積電15日以1,095元平盤開出，一度翻黑下滑至1,090元， 高點則衝達1,115元， 為今年2月以來、5個多月的高點，終場收在1,110元， 市值28.78兆元；外資在法說會前提早卡位，15日買超9,925張， 連五買， 合計買超22,049張，不過投信則是賣超83張， 連七賣。

台股15日開小紅， 盤中由台積電領軍上衝，一度拉高至22,888.23點，上漲273.26點，三大法人買超212.87億元， 包括外資買超183.47億元，投信賣超4.31億元；自營商買超（合計）33.71億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.07億元、自營商（避險）買超40.78億元。