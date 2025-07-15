全球市場氣氛熱絡 「這國家」股市連七紅！東協成長基金績效亮

在全球股市氣氛熱絡帶動下，多國股市接連改寫歷史新高，東協市場亦受惠資金青睞而表現搶眼。統計至7月中，包括新加坡在內已有八大股市創高，投信發行的東協基金同步受益，績效亮眼，吸引投資人目光。

近期全球主要股市暢旺，在美股帶動下許多股市紛紛創下歷史新高，統計七月份至今有創下歷史新高的股市包括新加坡、英國、加拿大、NASDAQ指數、S&P 500指數、德國、澳洲、巴西等共8個股市。

其中，新加坡指數至15日已連續七個交易日創新高，使得今年以來創新高次數達18次，表現亮眼；根據CMoney統計至8日，觀察近一年績效，群益東協成長基金上漲11%表現居冠，統一大東協高股息上漲7.4%居次。

群益投信海外研究團隊表示，觀察東協各國經濟數據表現卻依舊相對穩健，以製造業PMI為例，東協多數國家仍位居榮枯線之上，細部來看，東協國家中，泰國和菲律賓製造業PMI較上月上升，保持在50%以上；新加坡製造業PMI在50%的臨界點。

馬來西亞和緬甸製造業PMI較上月均有不同程度上升，但指數均在50%以下；印尼和越南製造PMI較上月有不同程度下降，且均在50%以下。

回歸基本面而言，東協區域經濟增長動能未減，加上東協多國政府仍持續推動經濟改革政策，亦有助當地產業發展和股市表現，因此在上述條件的支持下，東協市場中長期投資前景仍看好。

群益東協成長基金經理人張諺祺表示，東協市場受惠於中產階級逐漸壯大而帶來的內需升級，被看好經濟成長、企業獲利將領先成熟國家。

東協國家核心CPI落在控制目標區間內，為央行提供降息空間，企業資金成本壓力也有望紓解，令經濟復甦前景漸趨明朗，股市表現亦值留意。

整體來看，在基本面穩健的支持下，加上東協各國也積極推行政策來延續經濟擴張動能，搭配全球供應鏈移轉效應持續，東協國家有望受惠下，投資前景仍值得關注。