投資台股7月勝率高 為何布局要多元靈活？專家分析這樣說

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德表示，根據統計，自2008年至今台股月度報酬，可發現7月平均表現為下半年最佳、投資勝率亦不俗，但當中最佳7月與最差7月落差高達17%以上，布局需要更加多元且靈活。

游景德表示，加權指數今年仍下跌近3%，與美股頻創新高形成鮮明對比，顯示市場對台股受關稅壓力影響的疑慮依然未解。台積電（2330）確實撐盤，但其股價也才剛回到年初水準，許多出口導向個股股價仍在低檔徘徊，凸顯大盤指數回升僅是權值股撐起的表象，指數與個股間出現明顯的結構性落差，在此情況下，AI概念股受惠內外資金湧入下續創新高，不少個股本益比已突破歷史區間，其背後反映的不止是強勁資金流，也是在反映強勁的遠期獲利成長預期，即使短線籌碼面熱度高，但面對種種不確定性干擾，市場仍積極布局具成長性與抗風險能力的標的，AI題材便是最好的選擇。

野村投信表示，隨著財報季將至，無論好股壞股，台股短線股價都可能受匯損拖累，選股不妨掌握能見度最高產業AI為主，以及高度成長且規格升級型產業，投資主題包含：先進製程半導體、AI伺服器的關鍵零組件（如散熱、網通、電源管理等），並略布局於部分較不受美元匯率波動的內需股，同時加碼電腦周邊設備、運動休閒與金融保險等，以其掌握科技族群與其他類股輪動機會，野村投信建議操作上宜主動出擊，多元配置且動態調整，方能在震盪盤勢中掌握長線更優異報酬機會。

游景德分析指出，儘管對等關稅仍有不確定性，但AI發展趨勢已非常明確，加上還有聯準會降息與減稅政策等利多支撐，台股仍有望續創新高，電子股將續繼續扮演領漲主軸。從已公布6月營收顯示，多數企業受惠於上半年關稅拉貨潮，營收表現亮眼，普遍呈現雙位數成長，股價也同步反映投資人樂觀情緒。

然而，第2季匯損影響或許尚未完全反映，除一次性業外損益，從採購原料到生產成本面的變化將進一步衝擊毛利率，不像匯損，這是市場難以計算的潛在變數，除非像台積電可透過漲價來對沖風險之外，一般毛利率偏低的電子代工業者，勢必面臨毛利與獲利目標下修的雙重壓力；就大盤而言，因為有台積電的支撐，回檔空間有限，但個別漲多股將有顯著的評價修正風險，投資人務必留意，除了適時逢高獲利了結之外，聚焦產業地位穩固的龍頭企業，不僅面對關稅更有餘裕，也更有機會在 AI 賽道上成為領先贏家。

00980A投資涵蓋上市上櫃股票，精選50~80檔持股，以上市股票為主，目前權重約七成五(74.88%)，單一個股最高比重小於10%；前十大持股合計權重預計低於60% (目前為40.02%)，產業分布多元，涵蓋台灣電子產業上、中、下游、金融保險、文創、運動休閒、航運業及其他產業。以大型股為主(58.88%)，中小型股為輔(27.5%)，依據個股基本面變化動態調整相關權重。