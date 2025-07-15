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外資搶進183億元！三大法人大舉回補212億元 台積電法說前資金卡位

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
統計三大法人15日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超183.47億元，投信賣超4.31億元。示意圖／AI生成
統計三大法人15日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超183.47億元，投信賣超4.31億元。示意圖／AI生成

台積電（2330）法說7月17日登場前，15日股價反彈收高至1,110元、市值來到28.79兆元，此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布美國已核准恢復對中銷售H20晶片，電子族群士氣高昂，鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等電子權值主帥同步收高，ABF與CCL三雄強勢表態，激勵台股強彈220.97點、收22,835.94點，成交值放大至3,097.85億元，三大法人大舉回補212.87億元。個股表現上，台積電成交值衝上499.77億元，富喬（1815）則是挾15.6萬張大量榮登人氣王寶座。

統計三大法人15日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超183.47億元，投信賣超4.31億元；自營商買超（合計）33.71億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.07億元、自營商（避險）買超40.78億元。

觀察今日成交值前5大個股，股價全面收高。依序為：台積電499.77億元，股價漲1.37%、收1,110元；欣興（3037）122.13億元，股價漲10%、收132元；環宇-KY（4991）100.75億元，股價漲5.05%、收156元；華城（1519）76.87億元，股價漲3.44%、收632元；台達電（2308）76.67億元，股價漲4.44%、收494元。

統計15日成交量前五名個股依序為：富喬成交156,272張，股價漲9.91%、收41.6元；欣興成交95,203張，股價漲10%、收132元；台新金（2887）成交91,012張，股價跌2.42%、收18.15元；金居（8358）成交87,475張，股價漲5.63%、收76.9元；南亞科（2408）成交85,063張，股價跌3.8%、收41.75元。

統計今日收漲停個股有20檔，且有7檔成交量超過萬張。依序為：欣興漲10%、收132元；創威（6530）漲9.98%、收56.2元；景碩（3189）漲9.98%、收99.2元；GIS-KY（6456）漲9.98%、收44.1元；夠麻吉（8472）漲9.94%、收37.6元；尚凡*（5278）漲9.93%、收45.4元；嘉聯益（6153）漲9.92%、收14.4元；松上（6156）漲9.92%、收28.8元；宏易（4530）漲9.91%、收12.2元；上亞科技（6130）漲9.91%、收42.15元；富喬漲9.91%、收41.6元；業強（6124）漲9.91%、收34.95元；全新（2455）漲9.88%、收139元；麗臺（2465）漲9.85%、收64.7元；位速（3508）漲9.82%、收21.8元；由田（3455）漲9.8%、收102元；慶生（6210）漲9.76%、收18元；AES-KY（6781）漲9.76%、收1,125元；南電（8046）漲9.76%、收157.5元；共信-KY（6617）9.6%、收108.5元。

黃仁勳 輝達 自營商 台達電 台積電 三大法人

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