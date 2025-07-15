載板三雄齊鎖漲停！AI 熱潮＋T-glass 缺料引爆新一波多頭行情

半導體產業景氣翻揚，ABF載板族群迎來結構性利多，15日南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）三檔指標股同步攻上漲停，市場資金蜂擁卡位，成為盤面最強勢焦點。

在AI伺服器、800G交換器、RTX50系列顯卡及雲端ASIC需求推升下，載板廠產能利用率（UTR）已回升至約八成，顯示終端需求強勁回溫。法人指出，AI應用驅動下游拉貨動能顯著回升，加上關鍵材料「T-glass玻璃纖維」出現缺料危機，供應商Nittobo新產能最快需至2026年下半年才釋出，短期供給緊縮，預期將推升報價與毛利率同步走揚。

三檔個股今日氣勢如虹：南電開盤不到20分鐘即鎖住漲停，終場收157.5元；欣興開高走高、強勢亮燈，收132元、成交量突破9.5萬張；景碩亦同步攻上漲停，終場收99.2元，成交逾5.5萬張，漲停鎖單力道明顯。

法人看好此次載板景氣回升為「量價齊揚」格局，並同步調升三雄目標價：南電與欣興上調至170元、景碩則上看130元。市場預期下半年進入電子傳統旺季，加上先進封裝與高階測試產品持續放量，將進一步挹注營運表現。

整體而言，AI熱潮延燒不斷、載板供需緊俏，再加上法人評價同步上修，帶動載板三雄股價聯袂漲停，正式啟動新一輪多頭行情，成為半導體族群中的亮點領軍股。