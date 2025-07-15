台股上漲220點收22,835點 台積電上漲15元收1,110元
台股15日開低走高，早盤以22,618點開出，終場收22,835點，上漲220.97點，漲幅0.97%，成交量3,097億元。櫃買則收232.32點，上漲1.73點，台積電（2330）收1,110元，上漲15元。
盤面上以類股來看電子零組件、玻陶、電腦周邊、其他電子、數位雲端、半導、電機機械、塑膠等較為強勢，另外紡織、觀光、橡膠、電器電纜、百貨、造紙等較為弱勢。
觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有欣興（3037）、環宇-KY（4991）、華城（1519）、台達電（2308）、金居（8358）、奇鋐（3017）、富喬（1815）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、大量（3167）、雙鴻（3324）、景碩（3189）、台光電（2383）、華星光（4979）、台燿（6274）、廣達（2382）、南電（8046）、金像電（2368）、緯穎（6669）等。
而量大弱勢的則有，世紀（5314）、南亞（1303）、力旺（3529）、順達（3211）、長榮（2603）、晶彩科（3535）、台灣大（3045）、僑威（3078）、台新金（2887）、遠東新（1402）、創意（3443）、中華電（2412）、訊達（6140）、陽明海運（2609）等。
統一投顧表示，川普威脅對購買俄羅斯石油的國家加徵關稅，國際原油價格應聲下跌。目前美國陸續對各國公布關稅稅率，然台灣尚未公布，關稅議題將干擾投資人情緒；昨日國安基金考量關稅尚未完全底定，宣布仍將持續護盤，本週台積電將召開法說，市場預期釋出樂觀展望。
然本週三台指期結算，外資避險空單持續增加逼近6萬口創下新高，結算前須提防行情震盪。另外新台幣升值仍須留意出口企業公布第2季財報的影響；選股方向建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、生技、台幣升值概念股等。
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