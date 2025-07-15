台股上漲220點收22,835點 台積電上漲15元收1,110元

台泥（1101）股價持續探底，今日（7月9日）最低來到24.05元，年初以來跌幅已超過兩成，讓不少長期投資人感到困惑與不安。儘管台泥與台塑一樣，長年被視為「台字輩」的穩健存股代表，而台泥也因美國市場僅佔營收不到1%，被認為在川普對等關稅政策下，有望成為資金避風港。 然而，隨著2025年台灣正式開徵碳費，對高碳排產業帶來實質成本壓力，加上越南水泥持續傾銷本地，讓原本看好的防禦型定存股，反而面臨內外夾擊，股價一路疲弱，也讓投資人信心遭遇強烈震盪。

2025-07-15 10:52