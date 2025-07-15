台積電飆5個月高、領軍大盤上漲 分析師還看好這幾檔

美國總統川普自7月7日以來陸續公布各國對等關稅稅率，但台灣則是遲遲未公布，國安基金委員會議決定不退場，繼續執行護盤任務，台股15日在台積電（2330）領軍下上漲，尤以PCB族群成為盤面上的吸金亮點，分析師強調，台積電衝上5個多月的波段高點，後續行情仍有高點可期，除了台積電之外，包括ABF三雄、CCL、PA三雄等也是看漲的標的。

台股早盤以22,618.43點開出一度翻黑下滑至22,588.66點，盤中在台積電急拉帶動下，一度衝達22,888.23點，上漲273.26點，盤中上漲逾百點，電子股占大盤成交比重近7成，成為領攻指標，其中尤以電子組件類股漲幅逾3%， 表現最為搶眼；櫃買市場也是開低走高的表現，光電、網通、電子組件也是領漲族群。

台積電在法說會前股價再創波段高，早盤以1,095元平盤開出一度下滑至1,090元，盤中急拉翻紅衝達1,115元，為2月以來的高點；台積電之外，PCB股大吸金，南電（8046）、嘉聯益（6153）、富喬（1815）等亮燈漲停，欣興（3037）一度衝達131.5元逼近漲停132元，盤中大漲逾9%，景碩（3189）也上漲逾8%。

國安基金認為，對等關稅變數尚未完全確定，上市櫃公司半年報即將出爐，新台幣升值造成的匯損衝擊恐增加行情的不確定性，因此決定不退場，繼續執行護盤任務。

輝達周一在官方部落格透露，美國政府官員已口頭告知公司，H20晶片的出口申請將獲放行。這款晶片是輝達為符合早前美國貿易限制、專為大陸市場設計的版本，但自4月起也遭封殺。負責半導體出口管制的美國商務部尚未對此置評。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在接受央視採訪時表示：「美國政府已經批准出口許可，可以開始發貨了，將開始向中國市場銷售H20」。

證券分析師張陳浩表示，輝達H20晶片可以出貨中國市場，加上因關稅未公布，國安基金不退場，是推升台積電股價飆上波段高點的兩個原因；他預期台積電法說會對於第3季的預測中，有關匯率的預估值應是偏向升值的趨勢，匯率恐將影響毛利率及營業利益率的預估。

張陳浩認為，台積電第3季的美元營收有望創高，新台幣營收即使面對升值的壓力，也將有成長；在新台幣升值， 熱錢流入下，台積電股價有機會再創高。

張陳浩強調，看好台股第3季將是今年最好的一季，有機會再創高點，主要是因為關稅的不確定性將可解除，所有利空出盡，且潛在的利多將浮現，包括FED可望降息，美股第3季有機會創高，在降息的情況下，熱錢將流入台股，加上新台幣升值所流進的熱錢，所帶來的效益將遠大於第2季財報的影響。

張陳浩認為，在布局的標的上仍以AI為主軸，台積電是當然的領頭羊，看好台積電有機會再創新高，上看1,200元；此外，PCB則是出現一條龍的情況，包括台光電有機會衝千元、聯茂、富喬、金居、定穎投控、臻鼎-KY等都可以留意。

張陳浩說，另外，ABF的南電、欣興、景碩；低位階的PA三雄全新、穩懋、宏捷科等也都值得關注；AI族群中還有電源供應器的台達電、光寶科；伺服器的廣達、緯穎、技嘉等都值得留意。