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美股市值年增14%規模直逼65兆美元 美股50大企業成長動能成為新焦點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025上半年全球股票市值前十大國家。資料來源： Bloomberg，統一投信整理
2025上半年全球股票市值前十大國家。資料來源： Bloomberg，統一投信整理

2025上半年全球股市市值榜單揭曉！統計至2025年6月底，美股較2024年同期長胖約14%，美股總市值逼近65兆美元，顯示全球資金看好美股成長性而不斷湧入。現在台灣投資人也能用一檔ETF，化身為美國各產業龍頭的股東。

統一美國50 ETF（009811）為台灣首檔追蹤美國50指數的ETF，該指數涵蓋科技、金融、消費、醫療保健等，精準掌握美股50大企業巨擘的成長動能，迅速成為投資市場新焦點。

根據Bloomberg統計至今年6月30日數據顯示，美股以總市值64.71兆美元穩居全球第一名，第二名為中國大陸10.79兆美元，第三名為日本7.09兆美元，台灣2.7兆美元則位居第十名。合計第二至第十名的九國股市總市值約46.14兆美元，只有美股總市值的七成左右，美股獨大的態勢短期內極難撼動。

攤開美股企業排行榜，前三大企業輝達、微軟及蘋果的市值，均遠超過台股；光是輝達市值就比台股總市值高出逾1.4倍，堪稱富可敵國。

美國多年來獨霸全球股市，擁有長線向上的長跑力，多元產業均衡貢獻亦是關鍵。根據FactSet預估，美國能源、資訊科技、原物料、工業、非核心消費、金融與醫療保健產業，2026年EPS（每股盈餘）年增率有望達到雙位數，類股輪動力道可期。

美國50指數囊括了美國市值前50大企業，以科技、通訊、非核心消費、金融及醫療保健為核心部位，輔以核心消費、能源、原物料及工業，掌握產業輪動商機外，更能在空頭襲擊時展現絕佳的修復力。

整體而言，美國50指數可說是穩中帶力。追蹤美國50指數的009811挾著「長跑力、修復力、輪動力」三大優勢，可望與以十檔美國科技巨擘為重心的統一FANG+ ETF（00757）組成黃金兄弟檔，為台灣投資人打造兼具成長動能與現金流的雙重護盾。

美股 美國

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