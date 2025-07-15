台積電攻上1100元 台股盤中急拉震盪拚站穩22800點
國安基金持續護盤，電子權值股盤中拉高，台積電漲20元助攻，台股盤中急拉上漲超過270點，最高22888.23點，上漲273.26點，重返5日線約22677點，挑戰22900點，上午10時過後大盤漲多震盪，力拚站穩22800點。
到10時35分，加權指數22787.21點，上漲172.24點，漲幅0.76%，成交值新台幣1674.5億元，其中電子股勁揚1.24%，金融翻黑下挫0.53%，代表中小型股的櫃買OTC指數揚升0.57%。股價超過千元的高價股多數走堅，維持「十八千金」。
台積電盤中攻上1100元，最高1115元，漲20元，對大盤貢獻達160點，漲幅1.83%，市值攻上28.9兆元、挑戰29兆元。
其他電子權值股鴻海、聯發科、日月光投控盤中小漲，台達電勁揚近4%，市值攻上1.27兆元穩居個股第4。人工智慧概念股廣達小漲，緯創漲1.7%、緯穎漲2.4%，貨運三雄長榮跌1.2%、陽明和萬海整理。
啟發投顧副總經理容逸燊表示，國安基金持續護盤，加上市場傳出英特爾（Intel）下單台積電消息，帶動台積電及其供應鏈和人工智慧（AI）概念股盤中勁揚。
觀察外資在台指期淨空單布局逼近6萬口歷史新高，容逸燊分析，外資未在台股現貨市場大賣，期貨淨空單布局多為避險。
展望台股後市，容逸燊表示，關注16日台指期結算、17日台積電法人說明會是否釋出正向訊息。
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