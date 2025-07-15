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MSC 調整船救價？法人對海運股中立看法不變

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

市場入時出，海運龍頭之一的地中海航運（MSC），考量美國對等關稅風暴已影響美國航線的運量、運價，決定將暫停Pearl航線服務，調整亞洲至美西航線，以維護美國航線連價走勢，不過，法人機構認為，成效還需時間觀察，對海運股維持中立評價。

法人機構表示，多數國家關稅豁免期將於今年7月31日到期，由於關稅計算基礎以到美國港口為主，因此，相關國家的搶運需求預計最慢須於6月中旬出貨，隨關稅豁免期的貨主搶運潮已過，美西線運價走跌並逐漸朝損平點邁進，航商無利可圖下，加班船已陸續退出，MSC暫停部分航線服務亦是利潤及穩價考量所致。

由於關稅豁免期過後，多數國家將開始適用於較高的關稅稅率，加上第4季開始進入需求淡季，運價走勢恐再度走疲，但觀察MSC於旺季期間調整運力的動作來看，減艙穩價的策略有望延續至淡季，航商第4季營運不至於因殺價競爭而陷入虧損窘境。

分析師表示，考量第3季受關稅政策影響，旺季運價漲勢動能恐受限，第4季進入傳統需求淡季，運價將持續走疲，因此對海運股維持中立看法。

關稅 航線 美國

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