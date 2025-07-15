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等待關數稅率！台股早盤上漲逾50點 台積電開平盤

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股5日早盤指數上漲51點，開盤指數為22,618.43點。台積電（2330）開平盤價1,095元。

群益投顧表示，電子族群受到美科技巨頭將進入超級財報周影響牽制，市場避險情緒氛圍相對增溫；短線持強膠著，惟若見短線急漲，易遭逢觀望財報獲利了結賣壓，避免過度追高。電子族群估漸受到美股環境氛圍牽制，短線聚焦連結台積電法說將登場的設備材料相關個股。買盤轉趨躊躇下，個別利基金融股的存股誘因，以及原物料龍頭受益低基期挹注的輪動，估亦為短線相對強勢區塊。

操作題材可留意設備儀器相關設備儀器相關族群，晶彩科（3535）近年擴大布局半導體封裝檢測設備市場，同時也是面板廠FOPLP相關AOI檢測設備的合作設備廠。台積電海內積極擴廠，帶動新一波半導體擴廠潮,亞翔（6139）、聖暉*（5536）等業者成為此趨勢最大受惠者。

周一（14日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,459.65點，上漲88.14點、漲幅0.2%；S&P500指數上漲0.14%；那斯達克指數上漲0.27%；費半指數下跌0.87%。台積電ADR跌0.75%，報每股228.67美元，換算並折合台幣後為每股1,340.19元，較台北交易股票溢價率為22.39%。

美國總統川普的最新關稅威脅使投資者在本周企業財報季開啟之際保持謹慎，採取觀望態度，避開任何大幅度的操作。蘋果、Alphabet和Meta Platforms等組成的美股科技七巨頭指數上漲0.1%；輝達跌0.5%。周二將公布最新的消費者物價數據，預期該數據將顯示，由於賣家開始轉嫁全面關稅的成本，6月通膨率有所上升。

三大法人周一集中市場合計賣超115.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超29.4億元，投信賣超9.6億元，自營商（自行買賣）賣超75.1億元，自營商（避險）賣超1.7億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,970口至1,856口，其中，外資淨空單增加2,381口至59,873口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,472口至5,357口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落在21,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.32下降至1.14。VIX指數上升1至22.8。外資台指期買權淨金額-1.01億元 ; 賣權淨金額-0.21億元。整體選擇權籌碼面偏空。

短線 台積電

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