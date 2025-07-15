外資台指期淨空單創高 法人：關注國安基金續護盤

美國關稅戰再起，美股3大指數收漲，那斯達克指數再創歷史新高，台指期夜盤小漲13點收22560點，台積電期貨夜盤收平1095點，不過外資14日在台指期淨空單增加至5萬9873口，續創新高。

期貨法人表示，台股短線市場關注晶片關稅、美台關稅及新台幣升值的匯兌衝擊等3大變數，觀察國安基金決議繼續護盤效果，以及17日台積電法人說明會可否釋出足夠強勁的成長展望。

美國總統川普12日再啟動關稅戰，將對歐盟、墨西哥輸美商品開徵30%關稅，預計8月1日生效，川普先前已分4波，寄出給日本、韓國、菲律賓、加拿大、巴西等24國及歐盟的關稅信函。

美股3大指數14日收漲，道瓊工業指數上揚88.14點或0.20%，收44459.65點，標準普爾500指數小漲8.81點或0.14%，收6268.56點。

科技股為主的那斯達克指數上漲54.80點或0.27%，收20640.33點；費城半導體指數下跌49.57點或0.87%，收5646.72點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）小跌0.52%收164.07美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌0.75%收228.67美元。

台股14日跌136.06點，收在22614.97點，成交值新台幣2712.76億元。三大法人同步賣超115.99億元，其中自營商賣超76.85億元，投信賣超9.69億元，外資及陸資賣超29.45億元，外資終結連4買、自營商終結連9買。

國安基金14日召開例會，考量美國對等關稅措施仍未底定，國際資金移動及全球供應鏈重組，加上地緣政治風險續存及預測全球經濟前景面臨下行風險等3大因素，決議暫不退場，繼續護台股。

馬來西亞投資、貿易和工業部14日宣布，原產地為美國的高效能人工智慧晶片出口、轉運和過境將需要申請貿易許可，即日起生效。市場高度關注對AI伺服器供應鏈台廠在當地出貨影響。