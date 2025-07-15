聽新聞
0:00 / 0:00

關稅未定！國安基金續護盤台股 已投入77億銀彈

聯合報／ 記者朱漢崙、編譯高詣軒茅毅／綜合報導
對等關稅談判尚未底定，國安基金昨舉行例行委員會議，決議暫不退場，續護盤台股。圖／聯合報系資料照片
對等關稅談判尚未底定，國安基金昨舉行例行委員會議，決議暫不退場，續護盤台股。圖／聯合報系資料照片

美國與各國的對等關稅談判至今未完全底定，考量此不確定因素牽動台股及投資人信心，國安基金昨舉行例行委員會議，決議暫不退場，繼續護盤台股。

台美關稅談判在歷經三輪實體磋商仍未獲得共識，國安基金昨舉行第二季例會，行政院副院長鄭麗君除了負責對美談判，她也身兼國安基金管理委員會主委，據了解，鄭麗君並未主持昨天的例會，而是由財政部長莊翠雲「代打」。

國安基金指出，考量國際政經不確定因素仍多，包括美國對等關稅措施仍未全面底定，將帶動國際資金移動及全球供應鏈重組，地緣政治風險續存及預測全球經濟前景面臨下行風險，均影響我國產業布局及企業獲利，牽動台股走勢及投資人信心，當前仍有穩定投資信心及安定台股的必要。

關稅談判 川普稱日方正急改方針

在美國與各國的關稅談判進度方面，白宮國家經濟會議主席哈塞特十三日在美國廣播公司（ABC）節目「本周」說，各國目前提出的協議方案尚無法讓總統川普滿意，川普認為應該要更好。此外，哈塞特十四日在白宮告訴記者，美國和歐盟、加拿大和墨西哥的貿易談判仍持續進行。被問到對美歐談判有何預期時，他說，還有幾周時間，「我們拭目以待」。

在與日、韓的貿易談判方面，川普十三日在華府近郊的安德魯空軍基地說，在美日關稅談判上，他認為日方正急遽改變方針，不過，他再次抱怨日本在進口美國車及美國米上態度消極。美韓方面，他說，「南韓現在想達成協議」。

南韓指談判有進展 爭取框架協議

南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九昨說，美韓貿易談判有一定進展，可能在八月一日前先達成框架協議，再進一步磋商細節。他表示，現在南韓需要做出選擇和決定，以在韓美貿易談判中尋找能取得成果的空間。

台灣產業出口主要競爭對手包括日、韓等，雖然美國已經公布新的關稅稅率，但仍保有繼續協商的空間，在對等關稅充滿不確定性下，國安基金決議繼續護盤不退場，市場並不意外。

川普在四月二日的「解放日」宣布對等關稅政策引爆全球股災，國安基金四月八日開會決議護盤台股，成為國安基金成立以來第九次進場。昨天國安基金例會後也公布財報，截至六月底，國安基金在五十七個交易日投入逾七十七億元。

關稅 鄭麗君 貿易談判 川普 對等關稅 國安 台股 南韓

延伸閱讀

川普升高關稅威脅！美股早盤下跌 但「這個預期」抑制賣壓擴大

川普增援愛國者防空系統 美特使抵基輔談防務合作

因應川普關稅 泰國擬讓更多美國商品免稅

足球／川普夫婦觀戰世俱盃決賽 觀眾掌聲噓聲齊飛

相關新聞

關稅未定！國安基金續護盤台股 已投入77億銀彈

美國與各國的對等關稅談判至今未完全底定，考量此不確定因素牽動台股及投資人信心，國安基金昨舉行例行委員會議，決議暫不退場，...

外資賣超逾29億 調節0050布局金融、傳產股

台股今天跌136.06點，收在22614.97點，三大法人合計賣超115.99億元，外資賣超逾29億元，元大台灣50（0...

市場預期偏低 大摩建議在台積電17日法說前買進

台積電（2330）17日將舉行法說，市場高度關注。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的個股報告中指出，台積電受惠於人工智慧...

高關稅壓力來襲 法人：採取防禦操作、偏好內需導向個股

美國總統川普已於7月上旬向諸國發出一系列信函，概述20-40%關稅，與4月上旬的水準相比並未降低多少。法人建議，規避台灣...

亞馬遜推自家液冷散熱 大摩點名這三家台廠有望受惠

摩根士丹利（大摩）於最新報告中指出，根據報導顯示，亞馬遜（AWS）推出新液冷解決方案列間熱交換器（IRHX），但因自身缺...

台積電最後一盤爆6367張成交量、跌幅收斂 法說前外資連四買

台積電預計17日召開法說會，將公布第2季與上半年財報，及第3季展望；法人關注新台幣升值的影響，台積電近期股價在1,100...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。