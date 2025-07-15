台股第2季大戶、中實戶歸隊 終止連三季下滑

臺灣證券交易所昨（14）日公布，第2季台股先蹲後跳，指數單季上漲1,560點，漲幅7.5%，帶動市場大戶、中實戶、散戶紛紛回籠，分別較首季增加1.5%、5.2%、0.5％，其中大戶與中實戶均終止連三季下滑。

根據券商定義，大戶指單季成交金額超過5億元，中實戶則為季成交金額介於1億元至5億元之間，散戶為1億元以下。

根據交易所公布的數據，第2季大戶、中實戶、散戶的交易人數，分別為2,663人、23,214人、及526.1萬人，較首季增加41人、1,166人、及2.6萬餘人，季增各為1.5%、5.2%、與0.5%。其中大戶與中實戶人數終止連三季下滑，散戶人數則是連三季成長，第2季散戶人數寫下史上單季第二高紀錄。

從集中市場的交易人結構來看，第2季自然人占集中市場總成交值比重為48.9%，低於首季50.8%；外資占比為由首季的36.2%上升至37.2%；國內法人也由12.9%增加至13.7%，顯示市場交易人占比結構，由自然人轉向外資與國內法人，凸顯籌碼安定度相對提高，也代表第2季法人資金進場的力道增強。

此外，隨著市場行情走升，6月有交易戶數來到333.8萬戶，較5月的302.2萬戶增加31.6萬戶，月增幅10.4%；6月成交量周轉率為9.3%，較5月的8.5%上升，代表股票的轉換頻率上升，顯示市場流動性提高，對股市屬正向因素。

在當沖數據方面，6月當沖成交值占比為33.8%、平均每日當沖戶數為9.7萬餘戶，低於5月數值37.6%、10.6萬餘戶。由於6月台股已來到相對高檔區，短線交易人已浮現居高思危心態，使得當沖比與日均當沖戶數略為降溫。

至於商品交易方面，6月由於有新的ETF掛牌交易，加上市場交投持續熱絡，使ETF成交值占比增至6.9%，高於5月的6.7%；6月定期定額投資金額為143.6億餘元，較5月的144.3億餘元小幅下滑0.4%。