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市場觀望關稅結果及台積電法說…台股價跌量縮 外資轉賣

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股昨（14）日開低收低，終場下跌136點、收22,614點，成交量萎縮至2,815億元，呈現「價跌量縮」格局。法人指出，市場觀望關稅結果及台積電（2330）法說下，預期短線將以震盪整理格局為主。

三大法人昨日共計賣超114.7億元，其中外資現貨賣超27.4億元，由買轉賣；外資期貨淨空單增加2,381口至59,873口，為歷史新高，期現貨同步偏空操作。投信賣超9.9億元，連二賣，累計賣超31.9億元；自營商賣超77.3億元，由買轉賣。八大公股行庫則買超26.5億元，由賣轉買。

美股走跌，加上台股短線漲多，在市場獲利了結賣壓出籠下，台股昨日開跌71點，盤中在三大法人同賣下，AI股領跌，電子股表現弱勢，加上金融股也湧現賣壓，盤中指數一度大跌225點，尾盤跌點收斂，最後一盤則在多頭點火台積電下，指數收盤下跌136點，跌0.6%。

盤面個股跌多漲少，集中市場下跌673家，上漲269家；族群中，除AI股表現弱勢外，USB 4.0、WiFi-7、邊緣運算多一片慘綠；能源、觀光餐飲、資安軟體、國防航太等較不受關稅影響的族群則逆勢抗跌。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長黃詣庭的看法，台灣關稅稅率遲未公布，加上市場等待台積電法說，市場追價意願明顯降低。

不過，資金從電子轉向傳產，昨日包括內需、能源、散裝航運，及低位階的塑化，都是輪動的新焦點。

董事長 台積電

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