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國安基金繼續護盤 4月9日進場至6月底…投報率逾15%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
國安基金14日召開第2季例行委員會議，決議繼續執行護盤任務。圖為台股示意圖。 聯合報系資料照
國安基金14日召開第2季例行委員會議，決議繼續執行護盤任務。圖為台股示意圖。 聯合報系資料照

國安基金昨（14）日召開第2季例行委員會議，決議繼續執行護盤任務，並公布4月9日進場護盤至6月底止的57個交易日，累計動用約77億元資金，帳面未實現利益約11.8億元，應收現金股息約0.43億元，不計股息的投報率超過15%，戰績亮眼。

國安基金指出，考量國際政經不確定因素仍多，包括美國對等關稅措施迄今仍未全面底定，將帶動國際資金移動及全球供應鏈重組，地緣政治風險續存及預測全球經濟前景面臨下行風險，均影響我國產業布局及企業獲利，牽動台股走勢及投資人信心，因此國安基金委員會討論後認為，當前仍有穩定投資信心及安定台股的必要，將持續執行護盤任務，並妥慎運用有限資源，以維護投資信心及資本市場穩定。

國安基金昨天第2季例會，行政院副院長鄭麗君除了負責對美談判，她也身兼國安基金管理委員會主委，據了解，她並未主持昨天的例會，而是由財政部長莊翠雲「代打」。

國安基金表示，國安基金自4月9日進場迄今，積極執行護盤任務，台股累計上漲4,155點，累計漲幅22.5%，僅次於美股包括費城半導體指數漲幅59.8%、那斯達克指數漲34.8%及標普漲25.6%，以及韓股漲幅37%，優於港股漲20.1%、日股漲19.9%、美股道瓊工業指數漲17.8%，與陸股上証指數漲11.9%，顯示國安基金護盤，有助於緩解台股大幅下跌衝擊的功能。

此次國安基金是在4月8日委員會決議進行護盤，隔日、9日起進場，為第九度執行護盤，昨天委員會議為此次進場護盤後第一次例會，由於台股本波從關稅因素重挫後大幅反彈，國安基金護盤力道不大。

護盤 國安基金

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