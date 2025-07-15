文曄、日電貿7月15日停牌

通路大廠文曄（3036）與被動元件代理商日電貿昨（14）日晚間同步宣布今天起股票暫停交易，外界臆測，兩家廠商可能進行股權相關交易或聯盟合作。

根據日電貿年報，到今年4月13日止，文曄是日電貿第一大股東，持股14.58%。

文曄近年執行不少併購案，去年4月初以歷年來最大手筆完成併購加拿大同業 Future 之後，實力大增，不但營收規模增加，且布局版圖得以跨出亞洲，客戶服務能力延伸至歐美市場。同時，由於Future走小而美路線，獲利率比文曄高出不少，而且零負債，視為具備一加一大於二的效果。

從文曄近期營運來看，雖然外在環境存在不確定性，第2季營收仍以2,595億元繳出超越預測區間高標的成績，累計上半年合併營收5,069.27億元，與去年同期相較成長16.1％，為歷年同期新高。

法人看好，文曄本季營收將有旺季效應加持，且下半年有望繼續受惠AI伺服器相關拉貨力道。

此外，日電貿是台灣最大的被動元件代理商，主要代理全球頂尖品牌的電容器、半導體與發光二極體等產品。其代理產品線包括日本佳美工、松下、AVX、基美、京瓷及韓國三星等國際大廠的產品，並涵蓋國內知名品牌如億光與創惟等。