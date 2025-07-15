快訊

「非常不爽俄國」川普：50天內沒達成和平協議 將對俄課100%關稅

今飆37度高溫！留意午後雷雨 周末、下周2熱帶系統接力威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

國安基金不退場 護盤標的首重權值股

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

國安基金昨（14）日委員會議決定不退場，繼續在場內執行護盤任務，除了因為對等關稅變數尚未完全確定之外，上市櫃公司即將出爐半年報，揭露上半年台幣強升匯損衝擊程度，增添行情不確定性，國安基金繼續在場內護盤，正可提供台股穩定支撐，使台股指數下檔有限。

法人指出，國安基金進場是為執行護盤任務，護盤向來選擇的是重量級權值股，以過去經驗來看，包括台積電（2330）、鴻海、台達電、廣達等大型權值股，還有高價股如聯發科等，都是國安基金著墨的重點。

這些影響指數甚鉅的權值股都是科技股，不僅會受到關稅因素影響，新台幣強升的匯損更是外界矚目焦點。

由於新台幣強升是在對等關稅衝擊開始之後，因此這些重量級權值股的半年報，將會揭曉匯損的情形，勢必對市場帶來衝擊，此刻國安基金繼續在場內待命護盤，對相關權值股的穩定，以及投資人的信心，至關重要。

法人分析，以近期光學龍頭大立光公布第2季匯損就吃掉三個股本，震驚市場為例，其他科技股的匯損情形不容樂觀，因此國安基金繼續護盤，不論從國際大環境的對等關稅、地緣政治等變數來看，還是從台灣本身產業基本面來看，都具備穩住投資信心的必要性。

以近來台股高檔震盪為例，市場多有國安基金屢屢小量進場護持的身影，如昨日三大法人同賣，指數開低走低，原本盤中大跌逾200點的台股，在國安基金小幅買超5.4億餘元下，點火包括台積電、遠東新、瑞昱、長榮航、聯發科等各產業指標股，使得尾盤跌點逐步收斂，終場僅跌0.6%收市。

護盤 權值股 國安基金

延伸閱讀

川普威脅30%關稅 歐盟14日將再與美國談

因應川普關稅 泰國擬讓更多美國商品免稅

台股ETF受益人數周增1.7萬人 債券ETF受益人終止連六減

台美關稅還沒開獎 國安基金委員會議決定續留場內護盤

相關新聞

關稅未定 國安基金續護盤台股…已投入77億銀彈

美國與各國的對等關稅談判至今未完全底定，考量此不確定因素牽動台股及投資人信心，國安基金昨舉行例行委員會議，決議暫不退場，...

國安基金不退場 護盤標的首重權值股

國安基金昨（14）日委員會議決定不退場，繼續在場內執行護盤任務，除了因為對等關稅變數尚未完全確定之外，上市櫃公司即將出爐...

國安基金繼續護盤 4月9日進場至6月底…投報率逾15%

國安基金昨（14）日召開第2季例行委員會議，決議繼續執行護盤任務，並公布4月9日進場護盤至6月底止的57個交易日，累計動...

台股第2季大戶、中實戶歸隊 終止連三季下滑

臺灣證券交易所昨（14）日公布，第2季台股先蹲後跳，指數單季上漲1,560點，漲幅7.5%，帶動市場大戶、中實戶、散戶紛...

市場觀望關稅結果及台積電法說…台股價跌量縮 外資轉賣

台股昨（14）日開低收低，終場下跌136點、收22,614點，成交量萎縮至2,815億元，呈現「價跌量縮」格局。法人指出...

市場預期偏低…台積法說會前夕 大摩喊快布局

台積電將於本周四（17日）舉行法說會，外資摩根士丹利證券（大摩）最新報告指出，台積電受惠AI需求強勁驅動，上調2025年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。