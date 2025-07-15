國安基金不退場 護盤標的首重權值股

國安基金昨（14）日委員會議決定不退場，繼續在場內執行護盤任務，除了因為對等關稅變數尚未完全確定之外，上市櫃公司即將出爐半年報，揭露上半年台幣強升匯損衝擊程度，增添行情不確定性，國安基金繼續在場內護盤，正可提供台股穩定支撐，使台股指數下檔有限。

法人指出，國安基金進場是為執行護盤任務，護盤向來選擇的是重量級權值股，以過去經驗來看，包括台積電（2330）、鴻海、台達電、廣達等大型權值股，還有高價股如聯發科等，都是國安基金著墨的重點。

這些影響指數甚鉅的權值股都是科技股，不僅會受到關稅因素影響，新台幣強升的匯損更是外界矚目焦點。

由於新台幣強升是在對等關稅衝擊開始之後，因此這些重量級權值股的半年報，將會揭曉匯損的情形，勢必對市場帶來衝擊，此刻國安基金繼續在場內待命護盤，對相關權值股的穩定，以及投資人的信心，至關重要。

法人分析，以近期光學龍頭大立光公布第2季匯損就吃掉三個股本，震驚市場為例，其他科技股的匯損情形不容樂觀，因此國安基金繼續護盤，不論從國際大環境的對等關稅、地緣政治等變數來看，還是從台灣本身產業基本面來看，都具備穩住投資信心的必要性。

以近來台股高檔震盪為例，市場多有國安基金屢屢小量進場護持的身影，如昨日三大法人同賣，指數開低走低，原本盤中大跌逾200點的台股，在國安基金小幅買超5.4億餘元下，點火包括台積電、遠東新、瑞昱、長榮航、聯發科等各產業指標股，使得尾盤跌點逐步收斂，終場僅跌0.6%收市。