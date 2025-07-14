外資賣超逾29億 調節0050布局金融、傳產股

台股今天跌136.06點，收在22614.97點，三大法人合計賣超115.99億元，外資賣超逾29億元，元大台灣50（0050）居冠，單日遭外資調節超過3萬張，買超方面，外資青睞中信金等金融股和傳產股。

台股今天跌136.06點，收在22614.97點，成交值新台幣2712.76億元。

三大法人合計賣超115.99億元。其中，自營商賣超76.85億元，投信賣超9.69億元，外資及陸資賣超29.45億元。

值得注意的是，外資、自營商由買轉賣，投信則連2賣。

根據公開資訊指出，外資今天買超前10名清單中，中信金居冠，外資約買超3.7萬張、元大金與富邦越南（00885）分居2、3名，買超張數分別為1.1萬張、9700張，其餘依序為南亞科、長榮航、富邦金、寶成、玉山金、台塑、台泥。顯示外資青睞金融股和傳產股。

相較之下，外資賣超前10大名單中，則由元大台灣50領先，單日遭外資調節超過3萬張，群益台灣精選高息（00919）位居第二，也遭外資賣超逾1.6萬張，接續為華航、遠東新、國泰永續高股息（00878）、元大滬深300正2（00637L）、國票金、元大S&P原油反1（00673R）、錸德、材料-KY。