文曄、日電貿15日同步停牌 市場推測通路整併趨勢不變
電子元件通路商文曄與被動元件代理商日電貿今天傍晚雙雙公告，「因有重大訊息待公布，經證交所同意自114年7月15日起暫停交易」。兩家公司同時宣布明天停牌，市場推測，電子IC通路大者恆大的整併趨勢不變。
文曄為台灣電子元件通路大廠，持續併購擴張，文曄去年4月完成收購加拿大通路商Future Electronic，帶動文曄2024年營收達到新台幣9594.31億元，年增率高達61.38%，創歷史新高，直逼兆元大關，最快今年有機會成為繼鴻海、台積電、廣達、和碩、緯創之後，國內第6家達到兆元營收規模的企業。
以產業內容來看，法人指出，文曄為IC通路起家，以主動元件為擅；日電貿則是台灣最大被動元件代理商，兩家公司具互補性，未來如果進一步整合，主動及被動元件有望發揮綜效，提供電子業客戶更完整的解決方案。
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