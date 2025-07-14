市場預期偏低 大摩建議在台積電17日法說前買進

台積電（2330）17日將舉行法說，市場高度關注。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的個股報告中指出，台積電受惠於人工智慧（AI）需求強勁驅動，全年營收展望上調的可能性升高，有鑒於市場預期偏低，建議在法說前提前布局台積電。

台積電法說在即，大摩認為，法說的焦點在於台積電2026年漲價的考量因素有哪些（包括匯率嗎）？雲端AI半導體需求能否持續？台積電2026年的CoWoS產能？台積電如何掌握中國大陸AI的強勁需求？半導體關稅將如何影響客戶的下單？台積電預期非AI的半導體會復甦嗎？

大摩指出，台積電公布的第2季初步營收為新台幣9,330億元，季增11%；如果以1美元兌新台幣31.5元的平均匯價來計算，則台積電第2季營收為296億美元，高於台積電本身預估的284-292億美元，季增16%，也高於大摩預估的15%。大摩的半導體田野調查顯示，台積電第2季營收有3-4%可能來自於客戶的提前拉貨。

大摩預估，台積電以美元計算的第3季營收季增1%、第4季持平，可望達成大摩預估的全年營收年增27%（高於台積電本身預估的約25%）。大摩最近的產業調查顯示，即使智慧機及個人電腦（PC）需求不旺，但台積電今年下半年的產能利用率不受影響，部分客戶可能計畫在台積電2026年漲價之前先下單。

大摩重申台積電在大中華半導體首選個股的地位，維持目標價1,288元及「優於大盤」評級不變。以大摩對於台積電2026年預估每股稅後純益（EPS）來推算，台積電目前本益比只有17倍，很有吸引力。