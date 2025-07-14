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大戶、中實戶第2季回來了！終止連三季下滑

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

臺灣證券交易所14日公布第2季市場相關數據。其中值得注意的是，成交值在5億以上的大戶、及成交值介於1-5億的中實戶人數，分別為2,663人與23,214人，較首季增加41人、1,166人，終止連三季下滑，顯示隨台股第2季走強，已吸引大戶、中實戶陸續回籠。

散戶第2季交易人數達526.1萬人，較前一季的523.4萬人，成長2.6萬人，人數僅次於去年第3季551.6萬人，為史上單季第二高。

證交所統計也指出，台股6月整體市場活絡程度提升，單月有交易戶數達到333.8萬戶，較5月的302.2萬戶增加31.6萬戶。

股市熱絡，ETF市場熱度也上升，6月ETF成交值占整體成交比重達6.96%，較5月的6.75%提升；此外，台股6月成交量周轉率為9.32%，也較5月的8.53%提升。

不過，6月台股當沖交易熱度略為降溫，當沖成交值占整體成交值比重為33.81%，較5月的37.6%下滑；平均每日當沖戶數也從5月的106,177戶下降至97,992戶。

在定期定額投資方面，6月定期定額投資金額略為下降，從5月的144.3億元略減至143.6億元。

從整體市場結構觀察，自然人成交值占比6月為46.99%，同樣較5月的49.95%略為下降，顯示散戶對參與股市更為謹慎；外資成交值比重則從5月的37.87%小幅下滑至36.84%。

觀察季度數據，第2季自然人占集中市場總成交值的比重為48.94%，較第1季的50.8%略為下滑；而外資占比從36.21%上升至37.29%，國內法人則由12.99%升至13.77%，顯示法人資金在第2季有加大進場力道。

當沖 台股

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