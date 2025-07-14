快訊

「非常不爽俄國」川普：50天內沒達成和平協議 將對俄課100%關稅

今飆37度高溫！留意午後雷雨 周末、下周2熱帶系統接力威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

推廣永續轉型 反應熱

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
國泰世華銀行董事長郭明鑑（左起）、環境部次長施文真、國泰金控總經理李長庚、金管會主委彭金隆、經濟部次長賴建信、證交所總經理李愛玲等合影。國泰金控／提供
國泰世華銀行董事長郭明鑑（左起）、環境部次長施文真、國泰金控總經理李長庚、金管會主委彭金隆、經濟部次長賴建信、證交所總經理李愛玲等合影。國泰金控／提供

臺灣證券交易所與國泰金（2882）共同主辦的「2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」日前登場，參與機構超過2,500家，其中逾700家上市櫃公司，約占台股市值八成，充分展現臺灣企業對氣候議題的高度重視與積極行動。

本屆為第九屆論壇，以「永續前瞻新局」為題，聚焦「變局下的永續金融現況」與「企業自然正向、社會共融新解方」，活動採實體與線上同步進行，約5,000人次共襄盛舉，共同探討永續金融和氣候變遷的重要趨勢及實務發展。

證交所總經理李愛玲以「永續雙擎-臺灣資本市場創新與永續的利基」為題進行專題演講時說，現今全球正面臨氣候與地緣政治風險交織的環境下，對於台灣資本市場而言，不僅是挑戰，更是企業展現價值的新契機。

李愛玲進一步指出，證交所以身作則實踐永續轉型，今年5月發布「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」，親自投入永續行動，深化地方政府、農林業系統合作，展現證交所對永續價值的信念及具體承諾。

此外，證交所持續透過永續金融及推動上市公司完善永續治理、資訊揭露等面向，搭配「創新」及「永續」兩大轉型主軸，厚植台灣企業營運韌性，提升國際競爭力。除推動資本市場永續轉型外，證交所更透過創新板驅動綠色經濟產業發展，扶植臺灣創新永續優質企業進入資本市場。

創新板於今年1月制度全面升級，取消合格投資人限制以來，已形成綠能環保、循環經濟產業的群聚效應，成為創新企業及投資人廣泛關注的嶄新板塊，且創新板的綠能環保產業公司股價淨值比皆優於整體市場，顯示投資人對於創新板上市公司成長性及未來性給予高度肯定。

證交所自2020年起攜手國泰金控共同主辦氣候變遷高峰論壇，持續匯聚產官學研對話平台，為我國永續轉型注入堅實動能。展望未來，證交所將以「創新」與「永續」為雙引擎，善用資本市場的整合與引導力量，協助企業因應全球挑戰，強化氣候韌性，並在淨零及創新的轉型浪潮中，為臺灣資本市場開創全新競爭利基。

資本市場 證交所 國泰金控

延伸閱讀

不畏股災驚濤駭浪 第2季台股大戶和散戶人數同步增加

廣宇轉型搶進機器人市場 目標3年營收翻倍

安聯00984A掛牌上市 迎接波動年代

安聯00984A掛牌上市 林修銘：國際對台灣資本市場發展高度肯定與重視

相關新聞

關稅未定 國安基金續護盤台股…已投入77億銀彈

美國與各國的對等關稅談判至今未完全底定，考量此不確定因素牽動台股及投資人信心，國安基金昨舉行例行委員會議，決議暫不退場，...

國安基金不退場 護盤標的首重權值股

國安基金昨（14）日委員會議決定不退場，繼續在場內執行護盤任務，除了因為對等關稅變數尚未完全確定之外，上市櫃公司即將出爐...

國安基金繼續護盤 4月9日進場至6月底…投報率逾15%

國安基金昨（14）日召開第2季例行委員會議，決議繼續執行護盤任務，並公布4月9日進場護盤至6月底止的57個交易日，累計動...

台股第2季大戶、中實戶歸隊 終止連三季下滑

臺灣證券交易所昨（14）日公布，第2季台股先蹲後跳，指數單季上漲1,560點，漲幅7.5%，帶動市場大戶、中實戶、散戶紛...

市場觀望關稅結果及台積電法說…台股價跌量縮 外資轉賣

台股昨（14）日開低收低，終場下跌136點、收22,614點，成交量萎縮至2,815億元，呈現「價跌量縮」格局。法人指出...

市場預期偏低…台積法說會前夕 大摩喊快布局

台積電將於本周四（17日）舉行法說會，外資摩根士丹利證券（大摩）最新報告指出，台積電受惠AI需求強勁驅動，上調2025年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。