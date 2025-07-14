推廣永續轉型 反應熱

臺灣證券交易所與國泰金（2882）共同主辦的「2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」日前登場，參與機構超過2,500家，其中逾700家上市櫃公司，約占台股市值八成，充分展現臺灣企業對氣候議題的高度重視與積極行動。

本屆為第九屆論壇，以「永續前瞻新局」為題，聚焦「變局下的永續金融現況」與「企業自然正向、社會共融新解方」，活動採實體與線上同步進行，約5,000人次共襄盛舉，共同探討永續金融和氣候變遷的重要趨勢及實務發展。

證交所總經理李愛玲以「永續雙擎-臺灣資本市場創新與永續的利基」為題進行專題演講時說，現今全球正面臨氣候與地緣政治風險交織的環境下，對於台灣資本市場而言，不僅是挑戰，更是企業展現價值的新契機。

李愛玲進一步指出，證交所以身作則實踐永續轉型，今年5月發布「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」，親自投入永續行動，深化地方政府、農林業系統合作，展現證交所對永續價值的信念及具體承諾。

此外，證交所持續透過永續金融及推動上市公司完善永續治理、資訊揭露等面向，搭配「創新」及「永續」兩大轉型主軸，厚植台灣企業營運韌性，提升國際競爭力。除推動資本市場永續轉型外，證交所更透過創新板驅動綠色經濟產業發展，扶植臺灣創新永續優質企業進入資本市場。

創新板於今年1月制度全面升級，取消合格投資人限制以來，已形成綠能環保、循環經濟產業的群聚效應，成為創新企業及投資人廣泛關注的嶄新板塊，且創新板的綠能環保產業公司股價淨值比皆優於整體市場，顯示投資人對於創新板上市公司成長性及未來性給予高度肯定。

證交所自2020年起攜手國泰金控共同主辦氣候變遷高峰論壇，持續匯聚產官學研對話平台，為我國永續轉型注入堅實動能。展望未來，證交所將以「創新」與「永續」為雙引擎，善用資本市場的整合與引導力量，協助企業因應全球挑戰，強化氣候韌性，並在淨零及創新的轉型浪潮中，為臺灣資本市場開創全新競爭利基。