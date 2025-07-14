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上市公司6月營收3.6兆

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所統計，全體上市公司6月營收達3.6兆元，較去年同期成長7.3%，其中，營收成長公司共519家，以電腦及周邊設備業、綠能環保業、資訊服務業表現較佳，主要衰退公司則有526家。

證交所分析，電腦及周邊設備業整體6月營收年增44.6%，主要受惠受惠AI伺服器需求成長；綠能環保業6月營收年增37.9%，拜承接工程案件依進度認列收入；資訊服務業6月營收年增29.4%，主要是資安及雲運算與服務需求成長。

6月營收衰退較大產業為金融保險業、貿易百貨業、水泥工業，原因依序為金融市場波動、認列外匯價格變動及投資損益、市場景氣趨緩等。

累計前六月表現來看，全體上市公司營收共21.9兆元，較去年同期成長13.8%，營收成長、衰退公司分別為619家、426家。

證交所表示，前六月營收成長較大產業包括電腦及周邊設備業、綠能環保業、半導體業；營收衰退較大產業則為金融保險業、塑膠工業、油電燃氣業。

綠能 營收

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