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推動普惠金融 證交所開放無戶籍國民開立證券帳戶

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為落實普惠金融政策目標，臺灣證券交易所增訂無戶籍國民開立證券帳戶資格及應備文件相關規定，修正證交所「營業細則」第75條之1及「證券經紀商受託契約準則」第3條條文規定，自2025年10月13日起實施。

證交所表示，部分具中華民國國籍的無戶籍國民，因不具華僑身分證明文件且無持有本國身分證，致不符合現行「華僑及外國人投資證券管理辦法」或「營業細則」第75條之1、第77條之4等規定，無法開立證券交易帳戶。

證交所指出，考量該類無戶籍國民雖非屬境內華僑，但其身分屬本國自然人，應享有參與國內資本市場權利，因此規劃開放其開立證券帳戶。

證交所修正條文明定，該類委託人應檢附下列文件向證券商辦理開戶：

足資證明為無戶籍國民之「臺灣地區居留證」；

我國護照或其他足資證明具有我國國籍之文件；

其他具辨識力之身分證明文件（如：健保卡、駕照或學生證等）。

證交所表示，未來將持續依主管機關政策方向，滾動檢討相關法規，實現普惠金融的願景，並促進我國證券市場永續發展。

身分證 證交所 國民

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