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2025年康和證券集團暑期產學合作營開幕 鏈結金融培育未來人才

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券集團連續第17年舉辦「暑期產學合作營」，康和證券董事長鄭大宇(前排中)到場勉勵所有參加同學。(康和證券/提供)
康和證券集團連續第17年舉辦「暑期產學合作營」，康和證券董事長鄭大宇(前排中)到場勉勵所有參加同學。(康和證券/提供)

康和證券（6016）致力持續培育金融人才，今(2025)年康和暑期產學合作營正式開幕，是業界少數提供理論與實務並行為期長達六周的實習機會，培養對金融市場概況、各項金融商品的了解，此次共有來自台灣大學、政治大學、美國威斯康辛大學麥迪遜分校、台北大學、中原大學、臺北商業大學、中正大學等七所國內外大學同學們參與。

康和證券董事長鄭大宇致詞時表示，康和一直以來重視人才培育與產學合作，今年的暑期實習計畫已經邁入第17年，有完整的實務課程與訓練計畫，協助同學們打好基礎，進而培養金融專業能力與競爭力，更希望能提升同學未來投入金融產業的意願。在六周的實習課程結束後，會安排團隊專題報告競賽，希望同學們把六周所學內化並展現出來，同時期盼引進年輕的觀點和創意，為公司注入新活力，期勉每位同學快樂學習，收穫滿滿。

康和證券總經理陳志豪特別勉勵在場所有同學，AI時代已到來，證券業數位化創新尤為重要，主要就是提供極致的資本市場投資服務，就如同美國證券業Robinhood提供個人化金融創新服務，滿足投資人在投資端需求與最佳的服務體驗。為期六周實務面學習，透過實務個案融會貫通，結合在學校學到的理論，是非常重要的鏈結，對金融實務面才有更深入的了解。

台北大學金融與合作經營學系副教授施懿宸表示，AI的時代來臨，已縮短各項知識學習的歷程與時間，所以必須要終身學習，方能持續保持競爭力。實習是一個最好探究自己天賦的機會，每一個人都有不同的天賦與適合的領域，在自己擅長的領域中，入神忘我，方能產生熱忱有所成就，同時勉勵同學台灣雖小，一定要走向國際，在國際舞台發光發亮。

同學們也分享為何要來參加產學合作營的緣由，「這是第一次參加金融業實習，想了解平日理論與實務面如何結合運作」、「想提前認識金融科技，並學習提升實務方面經驗」、「自己平日有在關注加密貨幣市場、想了解自己以後是否適合朝金融業繼續發展」、「對證券業很有興趣，想多了解相關產業know-how等」，同學們均強調想多了解實務運作，相信在康和6週的實習中，可以滿足同學對金融實務運作的期待。

實習 台北大學

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