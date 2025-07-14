高關稅壓力來襲 法人：採取防禦操作、偏好內需導向個股

美國總統川普已於7月上旬向諸國發出一系列信函，概述20-40%關稅，與4月上旬的水準相比並未降低多少。法人建議，規避台灣外銷消費產業，主因10%基準關稅侵蝕毛利率及匯兌損失，更偏好內需導向及個股，如統一（1216）、統一超（2912）、寶雅（5904）、興富發（2542）、皇普（2528）等。

法人表示，最新稅率將於8月1日生效，對越南和菲律賓課徵20%、印尼32%、孟加拉35%、柬埔寨36%及緬甸40%。

由於美國高度依賴從東南亞、中國大陸和台灣進口自行車、成衣、鞋類和窗飾，但供應商獲利率微薄，難以承受高關稅，因此大部分與關稅相關的成本增幅將只能轉嫁給消費者。預期美國消費將難以保持完好無缺，市場競爭加劇將迫使品牌與零售商吞下一些成本增幅並傷及利潤率。

法人建議，採取防禦性操作，主因美國8月1日即將生效的更高關稅將加劇台灣外銷消費產業獲利下檔風險。