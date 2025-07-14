亞馬遜推自家液冷散熱 大摩點名這三家台廠有望受惠

摩根士丹利（大摩）於最新報告中指出，根據報導顯示，亞馬遜（AWS）推出新液冷解決方案列間熱交換器（IRHX），但因自身缺乏製造技術、產能，預期液冷零組件供應商將率先受惠，其中奇鋐（3017）有望成為主要供應商，另外廣達（2382）、台達電（2308）等也有望分一杯羹，並給予上述三廠「優於大盤」的評等。

大摩指出，根據報導顯示，亞馬遜於7月10日推出自家設計的液冷解決方案「列間熱交換器」。此項技術可用於現有或新建的資料中心，專為高密度的AI 伺服器機櫃，例如輝達（NVIDIA）的GB200 NVL72。

針對受惠台廠，大摩表示，若亞馬遜採用 IRHX，預期液冷零組件供應商將率先受惠，因為其本身缺乏製造專業與產能。因此，與亞馬遜關係密切、且專注於冷板模組、泵浦與風扇線圈的奇鋐將有機會脫穎而出。

另外，整合方面，IRHX系統的整合工作預計將由伺服器ODM廠商負責，而廣達為亞馬遜的GB200 NVL72伺服器主要夥伴之一。如果其偏好與具備冷卻專業知識與韌體開發能力的合作夥伴合作，IRHX 亦可能由如台達電這類液冷系統供應商進行整合。